Nije funksjes fan Apple's iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max

By

Apple is ynsteld om har lêste flaggeskip-smartphones frij te litten, de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max, en se komme mei wat spannende nije funksjes. Ien fan 'e meast opfallende feroarings is de yntroduksje fan' e nije Action-knop, dy't de tradisjonele Ring / Silent-skeakel sil ferfange dy't sûnt syn oprjochting in haadleap fan 'e iPhone west hat.

De aksjeknop, fergelykber mei dy fûn op 'e Apple Watch Ultra, is in meganyske drukknop dy't brûkers de mooglikheid sil jaan om oanpasbere funksjes manuell yn te skeakeljen. Op grûn fan koade fûn yn 'e iOS 17 beta, wurdt ferwachte dat de Aksje knop ferskate aksjes kin útfiere dy't kinne wurde oanpast yn' e ynstellings:

Tagonklikheid: Stelt brûkers tagong ta ferskate tagonklikensynstellingen lykas VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch, en mear.

Fluchtoetsen: Stelt brûkers yn steat om fluchtoetsen út te fieren dy't makke binne yn 'e fluchtoetsen-app, lykas it ferstjoeren fan berjochten, it spieljen fan playlists of it kontrolearjen fan smart home-apparaten.

Stille modus: Lykas de Ring / Silent-skeakel, kin de Aksje-knop stille modus yn- of útskeakelje, de ringer en warskôgings mute of unmute.

Kamera: Starte de Camera-app en lit brûkers foto's of fideo's nimme mei ien druk op 'e aksjeknop.

Zaklamp: Skeakelt de zaklamp op 'e efterkant fan it apparaat oan of út.

Fokus: Aktivearje of deaktivearje in fokusmodus.

Magnifier: Aktivearret de Magnifier-app, en feroaret de kamera fan 'e iPhone yn in zoomapparaat foar lytse tekst of objekten.

Translate: Starte de Translate-app en stelt brûkers yn steat om petearen of oersettingen te begjinnen mei ien druk op de Aksje-knop.

Stimmemo's: Begjint of stopt it opnimmen fan stimmemo's mei de Voice Memos-app.

Dizze nije funksjes meitsje de aksjeknop ien fan 'e wichtichste ûnderskiedende faktoaren fan' e iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max.

Neist de Aksje-knop wurdt rûsd dat de iPhone 15 Pro in midframe hat makke fan Grade 5 titanium, wat resulteart yn in signifikant lichter apparaat. It wurdt rûsd oant 10 prosint lichter te wêzen dan syn foargonger, de iPhone 14 Pro.

Apple's ûntbleating fan 'e iPhone 15-searje bart gau, neist oare potensjele produktoankundigings. Bliuw op 'e hichte foar mear updates en dekking oer de lêste ynnovaasjes fan Apple.

Boarnen: MacRumors