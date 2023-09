Universal Music Group (UMG), it grutste muzyklabel fan 'e wrâld, hat wichtige feroarings oankundige oan it royaltysysteem yn har deal mei de Frânske streamingtsjinst Deezer. It nije model is fan doel om mear royaltyjild ôf te lieden nei profesjonele artysten en fuort fan bots en soundtracks mei wite lûd dy't de streamingplatfoarms oerstreame. Dizze beweging wurdt sjoen as in grutte feroaring yn 'e muzyksektor, mei UMG liedend it paad en lûkt oare grutte labels en platfoarms yn in nije faze fan streaming.

UMG CEO Lucian Grainge is fan betinken dat de hjoeddeistige royalty-ôfspraken ferâldere binne en dat elke opname itselde wurdt behannele, nettsjinsteande de kwaliteit. Dit nije artyst-sintraal model sil mear betelje foar ferskes en artysten dy't harkers aktyf sykje, wêrtroch't de finansjele stimulâns foar AI-genereare tracks oplosse om te proliferearjen.

JPMorgan warskôget foar in potinsjele "dystopyske AI-takomst" wêr't streamingplatfoarms kinne wurde oerstreamd mei AI-generearre ynhâld fan lege kwaliteit, wêrtroch't de lietbibleteek fan 100 miljoen nei mear as in miljard yn in pear jier útwreidet. It nije betellingssysteem fan UMG wurdt ferwachte dit tsjin te gean troch mear finansjele stipe te jaan oan muzikanten en it ferminderjen fan de stimulâns foar AI-genereare spoaren.

It súkses fan dit nije model kin in signifikante ynfloed hawwe op 'e ynkomsten fan UMG, mei JPMorgan dy't syn stockprognose ferheget en in potinsjele ferheging fan mear dan 20% skat as in dystopyske AI-takomst soe materialisearje. Deezer is fan plan dizze nije betellingsbetingsten yn oktober út te fieren, en UMG folget deals mei oare streamingplatfoarms.

De machtsdynamyk binnen de muzyksektor is dúdlik, mei de dominânsje fan UMG evident. Oare streamingtsjinsten fertrouwe sterk op UMG's katalogus, en erkenne dat sûnder artysten lykas Taylor Swift en Drake har platfoarms ynstoarten soene. Mei dit foardiel besiket de muzyksektor te bouwen op resinte winsten en de stadige groei fan 'e streamingboom tsjin te gean.

Dizze stap nei in keunstner-sintraal model wjerspegelet de proaktive oanpak fan UMG by it betiid oanpakken fan eksistinsjele problemen. As it streamende lânskip evoluearret, stribbet UMG har stabiliteit te garandearjen, lessen te nimmen út it piraterijtiidrek en it dak reparearje wylst de sinne noch skynt.

Boarnen: Financial Times, Midia