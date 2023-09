PlayStation Plus Extra Games septimber 2023: Sneak Peek by de kommende titels

Yn septimber 2023 kinne PlayStation Plus-abonnees ferwachtsje dat in spannende line fan spultsjes wurde tafoege oan har bibleteken. Mei tank oan de ynspannings fan serial leaker billbil-kun út Dealabs, wy hawwe in sneak Peek op guon fan 'e titels dy't sille wurde opnaam.

De earste standout spultsje is NieR Replicant ver.1.22474487139… Dit is in prequel fan 'e kritysk priizge NieR: Automata, mei opwurdearre fisuele, in boeiende ferhaalline, en mear. Spilers sille de rol fan in jonge man nimme op in missy om syn terminaal sike suster te rêden. Mei help fan in sprekkende tome mei de namme Grimoire Weiss, begjint hy op syk nei de "Sealed fersen." Dit spultsje biedt in unike ûnderfining en sil in traktaasje wêze foar fans fan 'e NieR-searje.

Folgjende up, wy hawwe Star Ocean The Divine Force, dat it ferhaal folget fan Raymond Lawrence, waans romteskip oanfallen wurdt, wêrtroch't er op in ûnderûntwikkele planeet delstoart. Yn 'e mande mei prinses Laeticia set hy in aventoer út om har heitelân te beskermjen tsjin in ynfallend ryk. Dit spultsje belooft in spannende en universum-skodde reis.

13 Sentinels: Aegis Rim is in oare titel om nei út te sjen. Ûntwikkele troch Vanillaware, bekend om harren wurk oan Odin Sphere en Dragon's Crown, dit sci-fi mystery epos weeft tegearre trettjin ferweve ferhalen. Troch it kombinearjen fan prachtich keunstwurk, in boeiend ferhaal, en top-down bestriding tsjin kaiju, hat dit spultsje hege lof fertsjinne fan kritisy oer de heule wrâld.

Sid Meier's Civilization VI is in turn-basearre strategyspultsje dat spilers útdaagt om in beskaving oer de ieuwen hinne te bouwen en te lieden. Mei grutte oandacht foar detail en histoaryske krektens sil dit spultsje jo fermogen testen om diplomasy, ûndersykstechnology te navigearjen en jo fijannen te feroverjen. De PlayStation 4-ferzje omfettet de lêste updates en ekstra ynhâld, wêrtroch it de definitive edysje is om te belibjen.

As jo ​​​​yn 'e stimming binne foar wat yntinse sniping-aksje, Sniper Ghost Warrior-kontrakten 2 biedt krekt dat. Set yn it moderne Midden-Easten, spilers nimme de rol op fan Raven, in kontrakt sniper assassin, op in missy om in ferrifeljend krimineel syndikaat te eliminearjen. Mei ekstreme sniping op lange berik en hege druk taktyske bestriding, belooft dizze ôflevering yn 'e bekroande searje in spannende ûnderfining.

Uteinlik, foar dyjingen dy't in mear ûntspannen en yntrospektive gameplay-ûnderfining sykje, Útpakke kin de perfekte kar wêze. Dit zen-spiel noeget spilers út om ferskate besittings út te pakken en se yn in nij hûs te regeljen, en meitsje in befredigjende wenromte. Troch dit proses ûntdekke spilers oanwizings oer it karakter waans besittings se útpakke. Mei acht hûsbewegingen om te ferkennen, biedt Unpacking in unike en yntime fertelûnderfining.

13 septimber is de datum om op jo kalinder te markearjen as PlayStation offisjeel de folsleine list sil ûntbleate mei spultsjes dy't nei PlayStation Plus komme. Dizze titels, fariearjend fan Japanske edelstenen oant indie-favoriten, sille grif oeren fermaak leverje foar gamers.

boarnen:

– NieR Replicant ver.1.22474487139…

- Star Ocean The Divine Force

- 13 Sentinels: Aegis Rim

– Sid Meier's Civilization VI

- Sniper Ghost Warrior-kontrakten 2

- Útpakke