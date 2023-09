The First Descendant yntrodusearret nije held, Sharen Julicia: A Half-Woman Half-Machine Lethal Assassin

Nexon's oankommende looter-shooter, The First Descendant, hat in protte hype generearre ûnder gamers. Oandreaun troch Unreal Engine 5, dit folgjende-gen-spiel is ynsteld om frij te litten foar PC, PS5, en Xbox Series X|S. Koartlyn waard in nije held mei de namme Sharen Julicia ûntbleate, en toant har deadlike kapasiteiten yn in trailer foar gameplay.

Sharen Julicia, in fassinearjende healfrou, heal-masine-karakter, bringt in unike spielstyl nei The First Descendant. Har feardigens leit yn fjochtsjen op tichtby berik, wêrtroch't se in ideale kar is foar spilers dy't leaver agressive taktyk hawwe. Sharen brûkt camouflage sawol foar stealthy oanpak en rappe retreats, wêrtroch't se har fijannen tichtby har fijannen kin komme.

Ien fan Sharen's passive feardichheden, Assassinator, stelt har yn steat om ferhege skea oan te dwaan oan fijannen dy't har net rjochtsje. Dit fermogen fersterket har deadlike ynfloed op it slachfjild fierder. Derneist hat Sharen in oanbod fan aktive feardigens dy't har offensyf potensjeel ferbetterje. Har Cutoff Beam ûntketret in elektryske beam-oanfal dy't net allinich skea oanrjochtet, mar ek in Electrocution-effekt tapast op har doelen.

In oare aktive feardigens dy't se besit is Active Camouflage, dy't har oanwêzigens ferberget oant se in oanfal ûntket. Dizze technyk triggert Ambush-modus as de camouflage einiget, en fergruttet de skea fan har folgjende staking. Derneist kin Sharen Shock Nuts ynsette, eksplosiven dy't har fijannen stuts meitsje, en Flash Daggers, dy't meardere projektilen loslitte op fijannen binnen har doelbereik. Dizze dolken behannelje eksplosive skea en inducearje in Electrocution-effekt.

The First Descendant belooft spannende gameplay en yntinsive fjildslaggen te leverjen, en Sharen Julicia foeget in oare spannende faset ta oan it spultsje. Gamers kinne antisipearje op in aksje-fol ûnderfining mei dizze deadlike heal-frou, heal-masine assassin. Bliuw op 'e hichte foar eksklusive nije gameplay-footage, om't IGN gau mear details sil iepenbierje oer The First Descendant.

Definysjes:

- Looter-shooter: In subsjenre fan fideospultsjes dat eleminten fan plonderjen en sjitten kombineart, wêrby't spilers wapens, munysje en gear sammelje wylst se meidogge oan fjochtsjen.

- Unreal Engine 5: In state-of-the-art game-ûntwikkelingsmotor makke troch Epic Games.

- Electrocution-effekt: In gameplay-meganiker dy't ekstra skea as statuseffekten oanbringt op doelen troffen troch in elektryske oanfal.

boarnen:

- Ryan McCaffrey, IGN's útfierende redakteur fan previews en host fan Xbox-show en ynterviewshow.