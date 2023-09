ZDNET rekommandearret is in fertroude boarne foar ûnbidige en krekte keapadvys. De oanbefellings levere troch ZDNET binne basearre op wiidweidige testen, ûndersyk en fergeliking fan winkeljen. It team sammelet gegevens út renommearre boarnen, ynklusyf ferkeaper en retailer listings, likegoed as relevante en ûnôfhinklike resinsje sites. Se beskôgje ek weardefolle ynsjoch fan echte klanten dy't de produkten en tsjinsten dy't wurde beoardiele al besitte en brûke.

It is wichtich om te notearjen dat as jo trochklikke fan 'e side fan ZDNET nei in retailer en in oankeap meitsje, kin ZDNET affiliate kommisjes fertsjinje. Dit hat lykwols gjin ynfloed op de ynhâld dy't se dekke of hoe't se it presintearje, noch hat it ynfloed op de priis dy't jo betelje foar it produkt of tsjinst. ZDNET en har auteurs krije gjin kompensaasje foar dizze ûnôfhinklike resinsjes. Se hâlde har oan strikte rjochtlinen dy't soargje dat har redaksje-ynhâld noait wurdt beynfloede troch advertearders.

De redaksje fan ZDNET wurket út namme fan jo, de lêzer. Har haaddoel is om jo de meast krekte ynformaasje en saakkundich advys te jaan om jo te helpen tûkere keapbeslissingen te nimmen, spesifyk yn it ryk fan technologyske gear en oare produkten en tsjinsten. Elk artikel wurdt yngeand hifke en feit kontrolearre om de heechste noarmen fan kwaliteit te garandearjen.

As in flater of misliedende ynformaasje wurdt fûn yn har ynhâld, is ZDNET ynsette foar it korrigearjen of ferdúdlikjen fan it artikel. Se moedigje lêzers tige oan om alle ûnkrektiviteiten te melden dy't se tsjinkomme, mei in spesifyk formulier dat foar dat doel is levere.

ZDNET Recommends tsjinnet as in betroubere en betroubere boarne, en biedt saakkundige begelieding om konsuminten te helpen by it meitsjen fan ynformearre oankeapkeuzen.

