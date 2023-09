Barbie: The Movie Merchandise You Can't Resist

De Barbie-film fan Greta Gerwig hat in grut súkses west, en hat publyk fan alle leeftiden boeiend mei syn ferkenning fan froulikens en de druk fan perfeksje. As jo ​​​​fan fan 'e film binne, sille jo bliid wêze om te witten dat in oanbod fan merchandise mei Barbie-tema te keap is. Fan soundtracks en klean oant sammelbere poppen en gaming-aksessoires, d'r is wat foar elkenien.

Jo kinne in digitale kopy fan 'e film keapje of de fysike skiif foarbestelle. It hieren fan de film kostet $ 24.99, wylst it keapjen $ 29.99 kostet. It is de muoite wurdich op te merken dat de film Movies Anywhere yn oanmerking komt, wêrtroch jo it kinne besjen op elk dielnimmend platfoarm.

As jo ​​​​op syk binne ta te foegjen oan jo Barbie-kolleksje, kinne jo de Barbie-film foarbestelle op 4K UHD Blu-ray. De releasedatum moat noch wurde bepaald, mar films mei fysyk formaat wurde normaal binnen in pear wiken nei de digitale ferzje beskikber.

Fans fan Ryan Gosling's karakter, Ken, kinne bliid wêze mei de frijlitting fan 'e Barbie The Movie Collectible Ken Doll. Dizze pop, mei syn byldbepalende swarte franjevest en imitearre bontjas, kin fan jo wêze foar $ 75. It komt sels yn in sammelbere Barbie-filmferpakking. De releasedatum foar dit item is ynsteld foar 31 jannewaris 2024.

Barbie's album, mei spoaren fan Ryan Gosling, Lizzo, en mear, is te krijen op vinyl. Jo kinne kieze tusken in rôze vinyl of in Amazon Exclusive molke helder vinyl, dy't beide op it stuit te keap binne.

Foar gaming-entûsjasters binne d'r controllers mei Barbie-tema beskikber. Jo kinne kieze foar in Deep Pink Xbox-controller of in Nova Pink PS5-controller om in touch fan Barbie-magy ta te foegjen oan jo gaming-opset.

As jo ​​jo Ken-ergy sjen litte wolle, kinne jo de 'I Am Kenough'-hoodie fan Mattel foarbestelle. Makke fan gesellich materiaal, dizze hoodie rint foar $ 60 en wurdt ferstjoerd op of foar oktober 10. Mattel biedt ek oare 'I Am Kenough' klean items, ynklusyf hoeden en hoodies.

Foar dyjingen dy't har wenromte wolle fersierje, hat Mattel in oanbod fan doekprinten mei Barbie-filmtema beskikber. Dizze prints, priis op $ 40 elk, kinne jo jo leafde foar Barbie sjen litte.

Mei safolle opsjes om út te kiezen, kinne Barbie-fans har folslein ferdjipje yn 'e wrâld fan' e film. Oft it no is troch sammelstikken, moade of dekor, d'r is gjin tekoart oan manieren om Barbie te fieren: The Movie.

Boarne: IGN - Hannah Hoolihan (freelance skriuwer)