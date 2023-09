Apple Watch Series 9 en Ultra 2: Wat is nij yn 2023?

Yn 2022 makke Apple weagen mei de frijlitting fan 'e rûge Apple Watch Ultra, ien fan' e grutste lansearringen yn jierren. Ferline jier seach ek de yntroduksje fan 'e Series 8, dy't it gefoel fan hûdtemperatuer befette. Wylst de Series 9 en Ultra 2 miskien net sa baanbrekkend binne, bringe se wat opmerklike upgrades oan 'e tafel.

De Series 9 behâldt it ûntwerp fan syn foargonger, de Series 8, mar komt mei in rappere S9-chipset. Dizze ferbettere ferwurkingskrêft ferbettert net allinich de snelheid, mar ferbetteret ek de batterijlibben. Siri-oanfragen kinne no wurde ferwurke op it apparaat, wêrtroch't de needsaak foar in Wi-Fi-ferbining of sterke seldekking elimineert om jo horloazje te kontrolearjen. Derneist is in nije opsje foar roze kleur yntrodusearre.

De Ultra 2, priis op $ 799, is it djoerste horloazje fan Apple. It hat in ongelooflijk helder display dat oant 3,000 nits berikt, wêrtroch it makliker is om sportgegevens te kontrolearjen dy't rap feroarje, lykas hichte. Sawol de Ultra 2 as Series 9 hawwe in nije funksje neamd Double Tap, wêrtroch brûkers ienfâldige aksjes kinne útfiere, lykas in oprop ophingje of in timer begjinne troch har finger en tomme tegearre op it horloazje te tikken.

Duorsumens wie dit jier in wichtich fokus foar Apple. De horloazjes brûke no recycled kobalt yn 'e batterij en recycled materialen yn' e koffer. Apple hat ek in nij materiaal yntrodusearre mei de namme FineWoven, makke fan 86% recycled ynhâld, foar har sportloops. It bedriuw hat ynspanningen dien om koalstofútstjit te ferminderjen troch te ynvestearjen yn gebrûk fan duorsume enerzjy.

Foarútsjocht, geroften suggerearje dat Apple wichtige upgrades yn 'e winkel kin hawwe foar de Apple Watch X, ferwachte te wurde frijlitten yn 2024 of 2025. Spekulearre ferbetterings omfetsje in tinner gefal en in nij riembefestigingssysteem. De Watch X kin ek in microLED-display hawwe foar ferbettere batterijlibben en in grutter skerm.

Wat sûnensrelatearre funksjes oanbelanget, hat Apple konsekwint nije funksjonaliteiten yntrodusearre mei elke iteraasje. Potinsjele takomstige tafoegings kinne bloeddrukmonitoring en net-invasive bloedglucosemonitoring omfetsje. Dizze funksjes soene benammen foardielich wêze foar persoanen mei diabetes as prediabetes.

Apple's doel om Garmin te konkurrearjen yn 'e kategory premium sporthorloazje is evident mei de yntroduksje fan nije hardware- en softwarefunksjes. De koartlyn oankundige WatchOS 10 bringt ferbettere mooglikheden foar de Series 9 en Ultra 2, lykas de mooglikheid om jo tillefoan te feroarjen yn in automatyske fytskomputer tidens in fytstraining.

Wylst de Apple Watch SE, de opsje op yngongsnivo, dit jier gjin upgrades krige, bringe de Series 9 en Ultra 2 genôch ferbetterings om Apple-entûsjasters optein te hâlden. Foarbestellingen foar dizze horloazjes binne al begon, mei beskikberens fan 22 septimber.

boarnen:

- WIRED (boarne fan it orizjinele artikel)