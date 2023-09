It ferbetterjen fan de Apple Watch foar runners: winsk foar takomstige updates

It kommende hjerst-ûntbleatingsevenemint fan Apple, neamd "Wonderlust", genereart opwining ûnder tech-entûsjasters, om't se de frijlitting fan nije apparaten lykas iPhones, iPads en Apple Watches ferwachtsje. Wylst geroften sirkulearje oer de mooglike yntroduksje fan 'e Apple Watch 9 en updates foar de Apple Watch Ultra, is it net wis oft d'r dit jier signifikante ferbetteringen sille wêze oan 'e Apple Watch-opstelling. Spekulaasjes suggerearje dat Apple kin rjochtsje op lytse prestaasjes tweaks, om't se har tariede op 'e heul ferwachte 10e ferzje fan' e Apple Watch yn it folgjende jier.

De foarige iteraasje fan 'e Apple Watch, benammen de Apple Watch Ultra, brocht opmerklike prestaasjesferbetterings, ynklusyf in batterijlibben fan maksimaal 36 oeren, dûbelfrekwinsje GPS foar ferbettere run-tracking-krektens, en in ekstra sydknop bekend as de "aksje" knop" foar rappe lansearring fan app as inisjatyf fan workout. D'r ûntbrekke lykwols noch funksjes op 'e Apple Watch dy't Garmin of Coros GPS-horloazjes oantrekliker meitsje foar tawijde runners.

Ien gebiet dat ferbettering fereasket is de batterijlibben fan 'e Apple Watch. Hoewol de Apple Watch Ultra foarútgong toande mei maksimaal 36 oeren normaal gebrûk, falt it koart yn fergeliking mei it úthâldingsfermogen fan Garmin of Coros GPS-horloazjes. Derneist is de mooglikheid om troch brûkers oanmakke rûtes te meitsjen mei turn-by-turn oanwizings heul winsklik foar runners. Wylst de Apple Watch in Maps-app omfettet, lit it brûkers net har eigen rûtes manuell selektearje; ynstee, it allinnich jout punt-to-punt rjochtings. Yn ferliking binne oare horloazjemerken begon dizze funksje oan te bieden, wêrtroch it in needsaaklike oanfolling is foar it Apple Watch-ekosysteem.

In oar aspekt dat kin wurde ferbettere is de oanpassing fan gegevensskermen op 'e Apple Watch. Wylst de mooglikheid om metriken te wizigjen bestiet, bliuwe de yndieling en grutte fan 'e gegevensrigels fêst. Dizze beheining makket it lestich foar runners mei minder-as-perfekt sicht om de lytse sifers te lêzen. De opsje om de yndieling te personalisearjen en de tekst te fergrutsjen soe de brûkersûnderfining gâns ferbetterje. Derneist is de kompatibiliteit fan 'e Apple Watch mei handschoenen, foaral dyjingen ûntworpen foar kâld waar, in funksje dy't in protte runners winskje. Hoewol de Apple Watch Ultra in "Aksje" knop omfettet, wêrtroch beheinde funksjes mooglik binne by it dragen fan wanten, soe it útwreidzjen fan syn mooglikheden wurdearre wurde.

As Apple gearet foar de ûntbleating fan 'e hjerst-hardware, tsjinje dizze winske ferbetteringen as in winsklist foar runners dy't de Apple Watch wurdearje as in fitnessmaat. Wylst de frijlitting fan 'e 10e ferzje fan' e Apple Watch op 'e hoarizon driget, hoopje brûkers op ferbetteringen dy't har spesifike behoeften oanpakke. Oft Apple dizze upgrades yn 'e heine takomst sil meitsje, bliuwt te sjen, mar de fraach nei in runnerfreonliker Apple Watch-ekosysteem is evident.

