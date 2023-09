Tetra Pak Custom Printing revolúsjonearret drankkartonferpakking

Tetra Pak ûntbleate koartlyn syn lêste ynnovaasje, Tetra PakR Custom Printing, by PACK EXPO Las Vegas. Dit nije inisjatyf biedt merken in nijsgjirrige, kosten-effektive en oanpasbere oplossing foar printsjen op papier-basearre drankkartons. It bedriuw kundige ek in gearwurking oan mei Flow Beverage Corp., in sûnens- en wellness-rjochte drankbedriuw basearre yn Toronto, om oanpaste ferpakking te meitsjen foar har alkaline boarnewetter.

Ien fan 'e meast spannende ûntwikkelingen toand op it evenemint wie de ynstallaasje fan in folsleine breedte Koenig & Bauer RotaJET 168 digitale printer by Tetra Pak's Denton, Texas foarsjenning. Dizze state-of-the-art printer hat in websnelheid fan 135 m/min en in webbreedte fan 840 oant 1680 mm, en biedt ferhege fleksibiliteit en de mooglikheid om oan te passen mei dynamyske on-pack QR-koades en ferskate ûntwerpen binnen deselde folchoarder .

De foardielen fan Tetra Pak Custom Printing binne net beheind ta estetyske ferbetterings. Dizze digitale printtechnology soarget foar lytsere, mear personaliseare batchgrutte, wêrtroch it ideaal is foar iten- en drinkmerken fan alle maten. Derneist kin de ferpakking wurde yntegrearre mei ferbûne ferpakkingsapplikaasjes mei unike koades en ûntwerpen.

Flow Beverage Corp., bekend om syn oanwêzigens yn retailwinkels yn hiel Kanada en de FS, is fan plan de oanpaste ferpakking te brûken yn har gearwurking mei Live Nation Entertainment. Troch maatwurkûntwerpen op Tetra Pak-kartons op te nimmen, is Flow fan doel om te profitearjen fan konsumintrends en har oanwêzigens fan merk op Live Nation Canada-lokaasjes te ferbetterjen.

Pedro Goncalves, de fise-presidint fan marketing foar Tetra Pak FS en Kanada, beklamme it belang fan it fluch aktivearjen fan marketing-ynspanningen yn 'e hjoeddeistige rappe wrâld. Hy spruts grutskens út yn it gearwurkjen mei Flow en it bringen fan har ynnovative ûntwerpen oan konsertdielnimmers as se dizze hjerst har favorite shows ferlitte.

Neffens Nicholas Reichenbach, oprjochter en CEO fan Flow, ferheft Tetra Pak Custom Printing net allinich it ûntwerp fan har kartons, mar presintearret ek nije advertinsjemooglikheden. Hy is fan betinken dat it medium volumes sprekt oer har ynset foar kwaliteit, duorsumens en memorabele ûnderfiningen en ferwachtet mear gearwurkingsferbannen dy't har merk- en duorsumenswearden op pak útdrukke.

Oer it algemien revolúsjonearret Tetra Pak Custom Printing drankkartonferpakking troch merken de kâns te bieden om har identiteit sjen te litten en te ferbinen mei konsuminten op in dynamyske en miljeufreonlike manier.

