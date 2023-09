TerraMaster Releases TNAS Mobile 3 App foar Easy Storage Management

TerraMaster, in profesjoneel merk spesjalisearre yn ynnovative opslachprodukten, hat de TNAS Mobile 3-applikaasje lansearre. Dizze krêftige app lit brûkers maklik reservekopy meitsje fan foto's en fideo's fan har mobile tillefoans, tagong op ôfstân ta bestannen, spielje multimedia-ynhâld en beheare TerraMaster NAS-apparaten. Oft brûkers tagong hawwe ta wichtige saaklike bestannen ûnderweis of persoanlike foto's wolle diele mei famylje en freonen, TNAS Mobile 3 is ûntworpen om oan har behoeften te foldwaan.

De wichtichste funksjes fan TNAS Mobile 3 omfetsje in alles-yn-ien en yntuïtyf ûntwerp fan brûkersynterface dat brûkers in dúdlik oersjoch leveret fan har NAS-systeemstatus, opslachgebrûk en ferbûne apparaten. De app makket sawol automatyske as manuele reservekopy fan foto's en fideo's fan it mobile tillefoanalbum nei it TNAS-apparaat mooglik, wêrtroch weardefolle opslachromte frijmakket. Derneist meitsje de automatyske sortearjen en opheljen funksjes maklike en rappe tagong ta bestannen.

TNAS Mobile 3 biedt ek naadleaze mediastreaming direkt fan TerraMaster NAS nei mobile apparaten, en soarget foar beskikberens op oanfraach fan muzyk, fideo en foto's. Brûkers kinne genietsje fan feilige en handige tagong op ôfstân ta bestannen, foto's, fideo's en dokuminten opslein op TerraMaster NAS fan oeral yn 'e wrâld, sûnder de needsaak foar yngewikkelde netwurkkonfiguraasjes of VPN-ynstellingen.

Mei TNAS Mobile 3 wurdt it organisearjen en behearen fan bestannen op 'e TNAS makliker makke mei funksjes lykas bestân upload, download en dielen. Brûkers kinne gearwurkje mei kollega's of oantinkens diele mei freonen en famylje sûnder te fertrouwen op tsjinsten fan tredden. De app prioriteart ek gegevensfeiligens, mei in oanpaste geheime kaai en AES 256 hardware-fersiferingsnivo om gefoelige gegevens te beskermjen.

Derneist ferbetteret TNAS Mobile 3 feiligens mei OTP (ienmalige wachtwurd) sekundêre ferifikaasje, dy't kin wurde ynskeakele fia TNAS brûkersbehear. Dizze funksje genereart in dynamyske OTP foar ferifikaasje fan sekundêre oanmelden, en leveret in ekstra laach beskerming tsjin kraken fan wachtwurden.

TNAS Mobile 3 is no te downloaden yn sawol de Google Play Store as Apple App Store, en biedt brûkers in effisjint ark om har TerraMaster NAS-systemen te behearjen. Foar mear ynformaasje kinne jo besykje de TerraMaster-webside.

boarnen:

- TerraMaster: Parseberjocht - TerraMaster publisearret nije TNAS Mobile 3-app (2023)