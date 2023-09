It belang fan telefoanyske fundraising yn it digitale tiidrek

Tillefoanyske fundraising is al lang in fitaal ark foar non-profit organisaasjes, wêrtroch't se kinne ferbine mei potensjele supporters, donateurs en frijwilligers. Nettsjinsteande it ûntstean fan nije kommunikaasjetechnologyen, lykas messaging en fideokonferinsjes, bliuwt de tillefoan in krúsjale rol spielje yn ferkeap, klanttsjinst, ynterne kommunikaasje en ynspanningen foar fundraising.

Fundraising is it libbensbloed fan non-profit organisaasjes, wêrtroch't se har wichtige wurk yn 'e maatskippij kinne trochgean. De telefoan biedt in mear persoanlike en minsklike oanpak foar fundraising, en helpt by it bouwen fan ferbiningen tusken yndividuen en de saak. De oanhâldende krisis fan libbenskosten en tanimmende fraach nei tsjinsten hawwe woldiedigens twongen om ynnovative oplossingen te ferkennen.

Mei de opkomst fan COVID-19 ûnderfûn telefoanyske fundraising in ympuls, om't mear minsken tiid en ree hienen om mei te dwaan oan telefoanpetearen tidens lockdown. Wylst in protte binne weromkommen nei pre-pandemyske wurkynstellingen, bliuwt telefoanyske fundraising yntegraal yn it wurk fan woldiedigens en non-profiten. Yn feite, twatredde fan de fundraisers ferwachtsje te fergrutsjen harren gebrûk fan de telefoan foar supporter stewardship yn it kommende jier.

Om oan te passen oan 'e digitale takomst, kinne woldiedigens sykje nei wolkbasearre kommunikaasjemiddels. Dizze software-oplossings, lykas Voice over Internet Protocol (VoIP) telefoansystemen, biede fleksibiliteit en ferbettere funksjes yn ferliking mei tradisjonele kantoartillefoans. Wolken-basearre ark meitsje it mooglik foar wurk op ôfstân, opname fan oprop, direkte transkripsjes, detaillearre analytiken en yntegraasje mei oare systemen, wêrtroch it makliker is foar woldiedigens om wichtige ynformaasje te behearjen en op te slaan.

De driigjende útskeakeling fan tradisjonele fêstelinetsjinsten yn 2025 beklammet fierder de needsaak foar woldiedigens om har tillefoansystemen te upgrade. It útskeakeljen sil ynfloed hawwe op ferskate apparaten dy't rinne op koperen PSTN-bedrading. Wolken-basearre kommunikaasjemiddels lykas VoIP-tillefoans jouwe in betrouber alternatyf. Goed doelen moatte lykwols betiid plannen en oergean om fersteuring fan har wurk te foarkommen.

By it kiezen fan in alternatyf tillefoansysteem moatte woldiedigens faktoaren beskôgje lykas kosten, foardielen foar upgrade, training en foldwaan oan hjoeddeistige en takomstige behoeften. Elke oprop makke en ûntfongen is krúsjaal foar in goed doel, of it no is om donaasjes te ferheegjen of stipe te jaan.

Tillefoanyske fundraising is hjir om te bliuwen, mar it is wichtich foar goede doelen om digitale transformaasje te omearmjen. Hoewol digitale ynnovaasje miskien gjin topprioriteit is yn ferliking mei kommersjele bedriuwen, is it essensjeel foar woldiedigens om te beskôgjen om har ynfloedrike wurk foar de maatskippij yn 'e takomst troch te gean.

Boarne: Chartered Institute of Fundraising, National Business Communications

