Tecno is klear om har earste clamshell foldable te ûntbleatsjen, de Tecno Phantom V Flip, op in evenemint yn Singapore op septimber 22. Dizze lansearring komt nei it bedriuw yntrodusearre syn horizontaal opklapbere Phantom V Fold by de MWC 2023 earder dit jier. Mei de Phantom V Flip is Tecno fan doel de styl en funksjonaliteit fan fliptillefoans opnij te definiearjen foar modieuze en foarútstribjende konsuminten.

Wylst Tecno hat west tight-lipped oer de details fan de Phantom V Flip, útlekt ôfbyldings hawwe jûn ús in glim fan wat te ferwachtsje. It apparaat hat in rûne omslachwerjefte mei twa kamera's omhinne. De primêre spesifikaasjes fan 'e tillefoan waarden ek iepenbiere doe't it waard opspoard op' e Google Play Console. It wurdt geroften te kommen mei in 6.9 ″ Full HD + opklapbere display, 8GB RAM, en sil rinne op Android 13. De chipset wurdt ferwachte te wêzen de Dimensity 1300.

Neist de Phantom V Flip sil Tecno ek de MegaBook T1 2023 14″ laptop lansearje op itselde evenemint. Net folle is bekend oer ien fan dizze produkten op dit stuit, mar Tecno syn ynset foar in ferkenne nije foarm faktoaren jout oan dat se binne fan doel in foarsjen ynnovative opsjes oan harren klanten.

De Tecno Phantom V Flip is in testamint foar de trochgeande foarútgong yn smartphonetechnology, benammen yn it opklapbere apparaatsegment. It toant de tawijing fan Tecno oan it leverjen fan moderne apparaten dy't foldwaan oan 'e behoeften en foarkarren fan moderne konsuminten.

boarnen:

- Tecno offisjele webside

- Fermelding fan Google Play Console

Definysjes:

- Clamshell foldable: In soarte fan opklapber apparaat dat liket op in tradisjonele flip-tillefoan, mei in hinged ûntwerp wêrtroch it skerm yn 'e helte kin fold.

- Formfaktor: De fysike ôfmjittings en yndieling fan in apparaat, ynklusyf de foarm, grutte en ûntwerp.

- Cuttign-edge: ferwiist nei de lêste en meast avansearre technology as ûntwerp yn in bepaald fjild.