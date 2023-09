Tecno lanseart Spark 10 Pro Moon Explorer Edition om de Chandrayan-3-missy fan Yndia te fieren

Tecno, in populêr smartphonemerk, hat koartlyn in spesjale ferzje fan har Spark 10 Pro-smartphone yn Yndia lansearre. Dit unike apparaat, neamd as de "Moon Explorer Edition", is ûntworpen om de suksesfolle Chandrayan-3 Moon-missy fan Yndia te fieren. Litte wy de spannende funksjes fan dizze nije smartphone in tichterby besjen.

De Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition hat in strak en modern ûntwerp. De glêzen efterkant, mei in glêde sânachtige finish, jout it in premium uterlik en gefoel. De efterkant fan 'e tillefoan is ferdield yn twa seksjes, mei it boppeste diel yn wyt en de rest yn swart. D'r binne diagonale strepen op 'e swarte seksje, wat in touch fan elegânsje tafoegje oan it algemiene ûntwerp. Oars as guon oare tillefoans hat dizze edysje gjin kamerabult dy't útstekt. It hat in fjouwerkante foarm en in fingerprint scanner oan 'e kant.

Wat spesifikaasjes oanbelanget, hat de Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition in 6.1-inch FHD + display mei in glêde 90Hz ferfarskingsfrekwinsje. De sintraal rjochte punch-hole-útsnijing befettet in 32MP-kamera foar foar it fêstlizzen fan prachtige selfies. Oan 'e efterkant is d'r in 50MP primêre sensor, begelaat troch in AI-lens, om ôfbyldings fan hege kwaliteit te fangen. Under de kap wurdt de smartphone oandreaun troch de robúste Helio G88 SoC, dy't krêftige prestaasjes leveret. It komt mei 8 GB RAM en 128 GB ynterne ûnthâld, en biedt genôch opslachkapasiteit. It apparaat hat ek in grutte 5,000mAh batterij, dy't 18W snelle opladen stipet.

As jo ​​​​ynteressearre binne yn 'e Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition, kinne jo it foarbestelle fanôf 7. spetimber 2023. De offisjele release date is ynsteld foar 15. spetimber 2023. De telefoan wurdt priis op Rs.11,999, wêrtroch't it in oantreklike opsje foar smartphone-entûsjasters.

Dizze spesjale edysje-smartphone fan Tecno is in geweldige manier om de suksesfolle Moon-missy fan Yndia te herdenken. Mei syn stylfolle ûntwerp en yndrukwekkende funksjes belooft it in hearlike brûkersûnderfining te leverjen. Oft jo in fan binne fan romteferkenning of gewoan in nije smartphone nedich binne, de Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition is perfoarst it beskôgjen wurdich.

boarnen:

– [1] Definysjes: Helio G88 SoC ferwiist nei it System-on-a-Chip brûkt yn de Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition. It is in krêftige prosessor ûntworpen foar smartphones.