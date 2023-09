Tech Year begjint mei Apple Event en Dreamforce Conference

De twadde wike fan septimber markearret it begjin fan in nij technysk jier, mei grutte eveneminten lykas Apple's iPhone-evenemint en Salesforce's Dreamforce-konferinsje dy't de toan sette foar de yndustry. Dizze barrens signalearje ek it begjin fan it seizoen foar technyske konferinsjes, mei shows opsteld foar Meta Platforms, Microsoft en Oracle.

Ien tige ferwachte evenemint is it earste iepenbiere oanbod fan Arm Holdings, ferwachte de chipûntwerper te wurdearjen op $ 50 miljard oant $ 54.5 miljard. Dizze IPO, tegearre mei it plande iepenbiere oanbod fan leveringsstartup Instacart, koe de sliepende tech IPO-merk opnij meitsje. De staken binne dit jier heech, om't juridyske fjildslaggen, makroekonomyske omstannichheden, de hannelskriich mei Sina, en regeljouwingsútdagings soargen hawwe opwekke.

De barrens fan 'e wike markearje sawol de kânsen as problemen yn' e techsektor. Arm's IPO toant de sterkte fan tech en AI, wylst de Google-DoJ-saak soargen makket oer de macht útoefene troch in pear bedriuwen. It ministearje fan justysje beweart dat Google yllegaal oerienkomsten mei telefoanmakkers en ynternetbrowsers brûkte om de sykmasjinemerk te monopolisearjen.

Underwilens komt in Senaatspaniel byeen om ferantwurde AI-gebrûk te besprekken, en wurdt bipartisan wetjouwing makke om AI te regeljen. Sels techgiganten lykas Apple en Salesforce binne net ymmún foar útdagings, mei Apple konfrontearre mei ynkomsten en ferkeapproblemen en Salesforce oerwaget Dreamforce te ferhúzjen fanwege soargen oer drugsgebrûk en dakleazens yn San Francisco.

De wichtichste soarch dy't driget oer it technysk lânskip is AI. De sletten-doar aard fan diskusjes en it potinsjeel foar regeljouwing fangen troch dominante spilers yn 'e yndustry ropt fragen op oer de earlikens fan regeljouwing. De belutsenens fan it Ministearje fan Justysje foeget lykwols earnst ta oan it probleem.

Oer it algemien set dizze jam-packed tech wike it poadium foar de tech yndustry yn it kommende jier, mei in miks fan kânsen, útdagings, en regeljouwing soargen.

