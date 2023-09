Dying Light 2 yntrodusearret Premium Currency DL-punten foar oankeapen yn it spultsje

Yn 'e meast resinte update nei Dying Light 2, it heul ferwachte ferfolch op it populêre spultsje Dying Light, is in nije premium yn-spultsje faluta neamd DL Points yntrodusearre. Spilers kinne no dizze punten brûke om hûdbundels te keapjen sûnder it spultsje te ferlitten.

Wylst it orizjinele Dying Light ek mikrotransaksjes befette, waarden se útfierd troch de spesifike winkelfronten fan 'e platfoarmeigners, lykas Sony of Valve. Techland, de ûntwikkelder fan Dying Light 2, hat ferklearre dat it brûken fan DL-punten as de eksklusive munt foar oankeapen yn-spultsje "ús libben makliker makket." Dizze beweging elimineert ek de needsaak om aparte bondels te meitsjen foar de platfoarmwinkels.

Op it stuit hawwe spilers de opsje om jild út 'e echte wrâld te besteegjen om DL Point-bundels te krijen fan 'e PlayStation- en Xbox-winkels. Techland hat lykwols oankundige dat ienris DL-punten folslein ymplementearre binne, de bondels sille wurde fuortsmiten fan 'e PlayStation Store.

Der binne fragen steld oer de timing fan dizze yntroduksje fan DL Punten en de resinte oankeap fan mearderheidsoandielen fan Techland troch techgigant Tencent. Techland hat dúdlik dat de twa eveneminten binne net ferbûn en dat de útfiering fan DL Punten waard fertrage fanwege de produksje tiid nedich.

Mei DL Punten hawwe spilers no in handige en naadleaze manier om oankeapen yn-spultsje te meitsjen sûnder de immersive wrâld fan Dying Light 2 te ferlitten. Dit nije premium falutasysteem biedt spilers de kâns om hûdbundels te krijen tsjin in bettere priis, en ferbetterje har algemiene gaming ûnderfining.

boarnen:

- Dying Light 2 offisjele update

- Techland FAQ op DL Punten

- De ferklearring fan Techland oer de oankeap fan Tencent

Opmerking: it boarneartikel befettet gjin URL's nei spesifike boarnen.