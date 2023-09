Evie Networks wreidet gearwurking út mei Dan Murphy's om mear EV-oplaadstasjons te ynstallearjen

Evie Networks, in bedriuw dat spesjalisearre is yn iepenbiere EV-laders, hat in útwreide partnerskip oankundige mei Dan Murphy's om ekstra oplaadstasjons te ynstallearjen op har winkellokaasjes. Al binne fiif oplaadstasjons ynstalleare yn Dan Murphy's winkels yn hiel Austraalje, mei in sechsde stasjon pland foar Broadmeadows, Victoria.

Dit gearwurkingsferbân is in positive stap foar it ferbetterjen fan tagonklikens foar oplaadynfrastruktuer foar elektryske auto's. Troch it útwreidzjen fan it netwurk fan oplaadstasjons by Dan Murphy's winkels, sille mear EV-eigners handige tagong hawwe ta oplaadfoarsjenningen by it winkeljen of boadskippen. It slút ek oan by de tanimmende fraach nei duorsume ferfieropsjes.

Twitter ferbean nei alle gedachten de New York Times, in grutte advertearder

Yn in ferrassende beweging hat Twitter, no bekend as X, nei alle gedachten de New York Times shadowbanned, om te foarkommen dat brûkers tweets sjen dy't keppelje oan de ynhâld fan 'e krante. Dizze aksje is benammen ironysk om't The New York Times ien fan X's grutte advertearders is en promoasjekampanjes hat útfierd foar har sportside, The Athletic.

Engagemint op tweets dy't keppele binne oan 'e webside fan The New York Times falt ein july signifikant en bleau yn augustus ôf. Dizze delgong waard waarnommen troch it fergelykjen fan belutsenens mei tweets fan oare grutte nijstsjinsten lykas de BBC, CNN, Politico, de Wall Street Journal, en de Washington Post. Yn deselde perioade gie de belutsenens by berjochten fan dizze konkurrearjende nijssites óf ta of bleau konsekwint.

Meta (earder Facebook) hat nei alle gedachten avansearre AI-model ûntwikkele om te konkurrearjen mei OpenAI

Meta bout nei alle gedachten in avansearre AI-model dat as doel hat te passen by de effisjinsje fan it populêre taalmodel fan OpenAI, GPT-4. Dit AI-ark sil tekst en analyse generearje rjochte op bedriuwen. It doel efter dit stribjen is om te konkurrearjen mei de ynstream fan nije AI-modellen dy't de merk ynfiere. Om dit te berikken, siket Meta nei alle gedachten avansearre Nvidia-chips te krijen.

It AI-model dat wurdt ûntwikkele troch Meta wurdt ferwachte om bedriuwen op ferskate manieren te helpen, ynklusyf it generearjen fan ferfine tekst, it útfieren fan komplekse analyzes en it produsearjen fan ekstra útfier. Troch dizze tsjinsten oan te bieden, is Meta fan doel in konkurrinsjefoardiel yn 'e AI-merk te fêstigjen.

It ynternetargyf beropt Ebook Library Rjochtsaakferlies

It Internet Archive hat har foarnimmen oankundige om in resint ferlies yn in auteursrjochtsaak oangeande syn e-boekbibleteek yn berop te dwaan. Nei in skikking hat it Argyf de tagong ta guon fan syn boeken al beheind. De orizjinele útspraak bepaalde dat it scannen fan boeken fan it Argyf net ûnder Amerikaanske wet foar earlik gebrûk foel. Dêrtroch moast de webside de iepenbiere tagong beheine ta kommersjeel beskikbere boeken beskerme troch auteursrjocht.

It beslút fan it Ynternet Argyf om in berop te dwaan, ûnderstreket har ynset foar it behâld fan tagong ta kennis en literatuer, wylst ek de soargen oanpakt troch auteursrjochthâlders. Dizze saak beljochtet de oanhâldende útdagings en debatten om digitale bibleteken en earlik gebrûk yn it digitale tiidrek.

Potinsjeel bewenbere eksoplanet, K2-18b, identifisearre troch James Webb Space Telescope

De James Webb Space Telescope hat K2-18b identifisearre, in eksoplaneet dy't it potinsjeel hat foar bewenberens en it sykjen nei bûtenierdsk libben. Untdutsen yn 2015, wurdt leaud dat K2-18b in floeibere wetteroseaan op har oerflak hat en kin metaan, koalstofdiokside en dimethylsulfide befetsje. Dizze eksoplaneet is oanmerklik grutter dan de ierde, mjit 8.6 kear syn grutte, en biedt in unike kâns foar wittenskiplike ferkenning binnen ús galaxy.

As wy trochgean mei it ûntdekken fan eksoplaneten mei skaaimerken dy't lykje op ús eigen planeet, wurdt it sykjen nei libben bûten de ierde hieltyd boeiender. K2-18b biedt in fassinearjende blik op de mooglikheid fan bewenbere wrâlden bûten ús sinnestelsel.

