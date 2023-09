Baldur's Gate 3 krijt yndrukwekkende PS5-poarte, neffens Digital Foundry

Released op PlayStation 5 dizze wike, Baldur's Gate 3 hat lof krigen foar syn yndrukwekkende haven fan 'e tech-eksperts by Digital Foundry. It útwreide Dungeons & Dragons-tema-rolspieljen fan Larian Studios wurdt sein dat it rint op in nivo lykweardich oan 'e PC-ferzje op ultra-ynstellingen.

Ien opmerklik skaaimerk fan 'e PS5-ferzje is de mooglikheid om prestaasjesmodus oan of út te skeakeljen. Yn beide modi ûnderhâldt it spultsje in resolúsje fan 1440p. Prestaasjemodus stribbet nei in glêde 60 frames per sekonde, dy't, neffens Digital Foundry, meast berikt wurdt. De stêd Baldur's Gate sels feroarsaket lykwols wat prestaasjesproblemen, mei in framerate dy't yn bepaalde gebieten ûnder 30fps sakket.

De kwaliteitsmodus, oan 'e oare kant, beskoattelt de framerate op 30fps. Digital Foundry rapportearret dat it dit doel konsekwint rekket, útsein yn Act 3 wêr't de frame rate sakket nei de mid-to-low 20s. De PS5-ferzje leveret lykwols in relatyf stabile prestaasjes.

As it giet om multiplayer mei split-screen, binne d'r wat merkbere besunigingen yn termen fan prestaasjes. Dochs behâldt it spultsje in stabile 30fps, útsein yn Act 3 wêr't de frame rate sakket nei de lege 20s.

Derneist, wylst Baldur's Gate 3 op it stuit gjin crossplay stipet, hat Larian befêstige dat it op har roadmap is. De studio hat aktyf wurke oan it reparearjen fan bugs en prestaasjesproblemen sûnt de frijlitting fan it spultsje, mei it doel om úteinlik co-op-spiel oer PC- en PS5-platfoarms mooglik te meitsjen.

Oer it algemien is Baldur's Gate 3 priizge as in "markmomint yn it sjenre" troch IGN. It spultsje biedt in rike, taktyske RPG-ûnderfining mei in goed skreaun ferhaal, komplekse karakters, en betsjuttingsfolle karren foar spilers om te meitsjen. PlayStation 5-eigners kinne tagong krije ta in folsleine walkthrough en oare boarnen om har gameplay-ûnderfining te ferbetterjen.

