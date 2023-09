TCL ûntbleatet massive 115-inch TV by IFA 2023 Showcase

TCL hat syn nijste tafoeging oan 'e grutte TV-merk iepenbiere mei in heulend 115-inch model. Mei in skerm fan dizze grutte, wurdt de TV beskôge as in mooglik alternatyf foar projektors. Op it stuit beskikber yn Sina, hat de TCL X11G Max Mini LED-technology mei mear dan 20,000 lokale dimmingsônes, in 4K-resolúsje, en in helderheid fan 5000 nits. De retailpriis yn Sina is sawat £ 8740 / $ 10,900 / AU $ 17,050.

Wylst it priiskaartsje steil kin lykje, yn fergeliking mei projektors dy't in ôfbylding fan ferlykbere grutte produsearje mei native 4K-chips, lykas de Sony VPL-XW5000ES, wurde de prizen begrypliker. TCL hat lykwols de frijlitting fan 'e 115-inch TV yn Jeropa fertrage oant takom jier, neffens Marek Maciejewski, produktûntwikkelingsdirekteur by TCL Europe. D'r is noch gjin wurd oer oft it te krijen sil wêze yn Noard-Amearika.

Dizze massive tv koe de kloof tusken tradisjonele tv's en projektors oerbrêgje, en biedt bettere HDR- en gamingprestaasjes sûnder in donkere opset foar thúsbioskoop nedich. De veelzijdigheid makket it in potinsjele game changer yn 'e yndustry.

