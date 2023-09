Taiwan yntroduseart nije rjochtlinen foar yndustry foar digitale aktiva

Taiwan is oansletten by de groeiende list fan lannen dy't regeljouwing ymplementearje foar de yndustry foar digitale asset. De Taiwan Financial Supervisory Commission (FSC) hat tsien liedende prinsipes ûntwikkele dy't rjochte binne op in lykwicht tusken it stimulearjen fan ynnovaasje en it beskermjen fan ynvestearders.

Ien fan 'e wichtichste bepalingen yn' e rjochtlinen is in ûnderdrukking fan offshore-útwikselingen dy't yn Taiwan operearje sûnder FSC-lisinsjes te krijen. Dit betsjut dat wrâldwide útwikselingen lykas Binance, Bitfinex, en Kraken, dy't opereare hawwe sûnder te foldwaan oan regeljouwing yn meardere jurisdiksjes, sille no hurdere kontrôle krije.

Taiwan hat de negative effekten fan unregulearre útwikselingen ûnderfûn, om't it ien fan 'e slimste troffen lannen wie troch it ynstoarten fan FTX. As resultaat nimt de FSC proaktive maatregels om ynvestearders te beskermjen en de stabiliteit fan 'e digitale assetmerk te garandearjen.

Neist it bestriden fan rogue útwikselingen, fereaskje de nije rjochtlinen fan Taiwan ek Virtual Asset Service Providers (VASP's) om goedkarring fan 'e FSC te sykjen foardat se advertinsjes publisearje. VASP's binne ek ferplichte om klantaktiva te skieden fan bedriuwskapitaal en robúste anty-wytwaskjen fan jild (AML) programma's út te fieren. De rjochtlinen ferbiede fierders it oanbieden fan komplekse derivative produkten oan detaillearre ynvestearders, en lizze swiere boetes op foar net-neilibjen.

Token-útjefte is in oar gebiet dat wurdt oanpakt troch de rjochtlinen. VASP's sille ferplicht wurde om har wite papieren te iepenbierjen oan 'e FSC foar beoardieling foardat se tokens útjaan. Dizze maatregel hat as doel om transparânsje te befoarderjen en ynvestearders te beskermjen tsjin frauduleuze regelingen.

It is de muoite wurdich op te merken dat de jurisdiksje fan 'e FSC gjin Non-Fungible Tokens (NFT's) dekt, om't har unike skaaimerken en komposabiliteit mear wiidweidige regeljouwing fereaskje.

De beweging fan Taiwan om de sektor foar digitale asset te regulearjen wjerspegelet de groeiende trend ûnder globale tafersjochhâlders om de rappe ûntwikkeling fan 'e Krypto-merk yn te heljen. Troch it ymplementearjen fan dizze rjochtlinen is Taiwan fan doel in feiliger en transparanter omjouwing te meitsjen foar ynvestearders, wylst ynnovaasje yn 'e sektor foar digitale asset koestere.

