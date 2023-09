Wittenskippers ûntdekke nije soarten fan marine libben yn Deep Ocean Trench

Wittenskippers hawwe koartlyn stroffele op in opmerklike nije soarte fan marine libben yn 'e djipten fan in ôfstân oseaan grêft. De ûntdekking waard makke tidens in ûndersyksekspedysje ûnder lieding fan marinebiologen fan it Ocean Exploration Institute.

De nij ûntdutsen soarte, neamd "Abyssus maris" of Deep Sea Abyss, is in unyk en ûntwykjend skepsel dat noch nea earder tsjinkaam. It is sawat 6 inch lang en hat libbendige bioluminescent patroanen, wêrtroch't it himsels effektyf yn 'e tsjustere djipten fan' e oseaan kin kamouflearje.

It ûndersyksteam brûkte state-of-the-art technology foar djipseeferkenning en ûntduts de Deep Sea Abyss op in djipte fan likernôch 3,000 meter. De sleat dêr't de soart fûn is, stiet bekend om syn ekstreme omstannichheden, ynklusyf frigide temperatueren en hege druk. Dizze hurde omstannichheden hawwe mooglik bydroegen oan 'e evolúsje fan' e ûnderskate eigenskippen fan 'e Deep Sea Abyss.

Wittenskippers binne benammen optein oer dizze ûntdekking, om't it ljocht smyt op 'e biodiversiteit fan' e djippe oseaan, dy't foar it grutste part net ûntdutsen bliuwt. It bestean fan sokke unike en earder ûnbekende soarten befêstiget it leauwen dat der noch in protte te ûntdekken is yn 'e djipten fan ús oseanen.

Dizze fynst ûnderstreket it belang fan fierdere ferkenning en ûndersyk by it begripen fan 'e yngewikkelde ekosystemen dy't bestean yn djipseegrêven. Troch dizze organismen te studearjen, hoopje wittenskippers ynsjoch te krijen yn har oanpassingen, evolúsjonêre prosessen en potensjele bydragen oan miljeubehâld.

boarnen:

- Ocean Exploration Institute

- Scientific Journal of Marine Biology and Ecology