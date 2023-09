Nintendo Switch 2 geroften om ferbettere prestaasjes en fermindere laadtiden te hawwen

Geroften oer de heul ferwachte Nintendo Switch 2 bliuwend sirkulearje, mei nije details dy't opkomme oer syn prestaasjes en funksjes. Betroubere boarnen hawwe beweare dat de konsole in geheime werjefte hie by Gamescom yn augustus, en no hat in tredde boarne dizze oanspraken befêstige en ekstra ynformaasje tafoege.

Neffens rapporten fan Eurogamer en VGC, wurdt de Switch 2 geroften om "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" te rinnen mei in hegere frame rate en resolúsje, wat beloften klinkt foar fans fan it populêre spultsje. Nate The Hate, in earder betroubere Nintendo-ynsider, hat dizze oanspraken ek stipe en mear details iepenbiere dy't hy hat heard oer de konsole.

Ien opmerklike ferbettering neamd troch Nate The Hate is de signifikante fermindering fan laadtiden. Hy stelt dat de nije hardware foar hast-direkte laadtiden foar spultsjes tastien hat, benammen by it opstarten fanút it haadmenu. Dit is in grutte ferbettering yn ferliking mei de orizjinele Switch, dy't laadtiden hie fan sawat 30 sekonden.

Wat de prestaasjes oanbelanget, beweart Nate The Hate dat "Breath of the Wild" rûn op 60 frames per sekonde by in 4K-resolúsje op 'e Switch 2. Hy neamde ek dat de konsole avansearre ray-tracing-mooglikheden hat, fergelykber mei wat de PlayStation 5 en Xbox Series X/S kinne berikke. Hy ferklearret lykwols dat de rûge krêft fan 'e Switch 2 wurdt ferwachte te wêzen ûnder dy fan' e Xbox Series S.

Om dit te kompensearjen, kin de Switch 2 nije technology brûke neamd DLSS (djippe learen super sampling), dy't 4K-resolúsje kin simulearje op apparaten mei legere krêft. Dit kin in fergelykbere fisuele ûnderfining leverje mei native 4K, wylst prestaasjes effisjinsje behâlde.

Wylst d'r noch ûndúdlikens is oangeande de efterútkompatibiliteit fan Switch 2 en offisjele iepenbierings-/lanseringsdatums, suggerearret Nate The Hate dat de folgjende Nintendo Direct oer sawat trije dagen sil útstjoere, mooglik op 14 septimber. It is wichtich om te notearjen dat Nintendo Directs typysk plakfine op Tongersdei.

Ta beslút, de gerofte funksjes fan 'e Nintendo Switch 2 jouwe ferbettere prestaasjes, fermindere loadtiden, en it potinsjele gebrûk fan DLSS-technology oan. Fans wachtsje grif op fierdere updates fan Nintendo oangeande dizze heul ferwachte konsole.

boarnen:

- Eurogamer

- VGC