Apple's M3 Macs fertrage oant 2023, neffens analysten

Neffens betroubere Apple-analist Ming-Chi Kuo, sil de earste weach fan Apple's tige ferwachte M3 Macs net lansearje oant 2023. Kuo, dy't faak ynsider-ynformaasje krijt fan Apple's produksjeketten, joech gjin spesifike details oer de fertraging. Dizze ferskowing yn timing spegelet de frijlitting fan Apple fan M2-basearre MacBook Pro- en Mac mini-ûntwerpen, dy't ynearsten pland wiene foar let 2022, mar úteinlik waarden lansearre yn jannewaris 2023.

Bloomberg's Mark Gurman, in oare promininte boarne fan ynformaasje oer Apple's produkten, herzien ek syn foarsizzingen oangeande in mooglike Mac-oankundiging yn oktober. Wylst hy leaut dat Apple nei septimber wat produkten sil hawwe om te lansearjen, ynklusyf in potinsjele iPad Air-ferfarsking, ferwachtet hy dat dizze releases sille wurde dien fia parseberjochten ynstee fan foarôf opnommen oankundigingsfideo's.

It is de muoite wurdich op te merken dat de oankundiging fan Kuo allinich ferwiist nei de MacBook-opstelling en net oare apparaten binnen Apple's portfolio. De iMac stiet út as ien apparaat dat lang om let is foar in ferfarsking, om't it it ienige Mac-model bliuwt sûnder in fariant fan 'e M2-chip. Oan 'e oare kant hawwe net-MacBooks lykas de Mac mini, Mac Studio en Mac Pro mear resinte updates krigen mei M2-chips.

De M3-chips wurde ferwachte dat se wurde produsearre mei in nij 3 nm-proses fan Taiwan Semiconductor (TSMC). Dit proses sil Apple tastean de chipprestaasjes te ferbetterjen sûnder enerzjyferbrûk te ferheegjen. De M3-opstelling wurdt ferwachte om ekstra CPU- en GPU-kearnen te hawwen yn ferliking mei de M2-ferzjes, lykas ek arsjitektoanyske ferbetterings yntrodusearre troch Apple.

Dejingen dy't op it stuit Intel Macs brûke dy't traach fiele kinne of ynkompatibel binne mei macOS Sonoma kinne útsjen nei de M3-generaasje as in weardefolle upgrade. Iere adopters fan 'e earste M1 Macs ein 2020 kinne de M3-opstelling ek ferleidend fine foar in upgrade.

Hoewol it ûnwis bliuwt as Apple har Mac-opstelling sil oanpakke tidens har septimber-evenemint, sille wy live dekking leverje fan 'e oankundigingen op 12 septimber om 1 oere Eastern Time.

boarnen:

- Ming-Chi Kuo

- Mark Gurman fan Bloomberg