De Super Mario 64 Question Mark Block Lego Set is te keap

De Super Mario 64 Question Mark Block Lego set is in massale earbetoan oan it leafste fideospultsje. Mei 2,064 stikken lit dizze set fans omjouwings en karakters fan Super Mario 64 opnij oanmeitsje. En it bêste diel? It is op it stuit te keap by Amazon en Target foar de leechste priis ea.

Gewoanlik priis op $ 199.99, de Super Mario 64 Question Mark Block Lego set is no beskikber foar mar $ 159.99. Dizze koarting jout fans de kâns om dizze monolityske fraachstien te besit tsjin in mear betelbere priis.

Wat dizze Lego-set apart makket is syn ynteraktive funksjes. It Question Mark Block flipt tûk iepen om miniatuerreplika's te iepenbierjen fan byldbepalende eleminten út Super Mario 64. King Bob-omb, Big Mr. I, en ferskate oare geheimen en peaskeaaien binne allegear opnommen yn dizze set.

Neist in diorama te wêzen, kin de Lego-set Question Mark Block ek wurde kombinearre mei it Lego Super Mario-systeem foar ekstra spielberens. En as jo de Lego Super Mario Starter-kursussen sjoen hawwe mei Mario en Luigi, is it no de tiid om te keapjen. Dizze startersets, meastentiids te priis op $ 59.99, wurde op it stuit koarting op $ 47.99.

Mis de kâns net om dizze ongelooflijke Lego-set te besit en de wrâld fan Super Mario 64 yn in heule nije diminsje te ferkennen. Krij dy hjoed wylst it noch te krijen is tsjin in koarting.

