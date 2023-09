Google CEO Sundar Pichai foarsjocht trochgeande gearwurking mei Nvidia foar de kommende 10 jier

Sundar Pichai, CEO fan Google, hat befêstige dat Google's langsteande partnerskip mei chipmakker Nvidia sil oanhâlde foar de foar te fernimmen takomst. Yn in ynterview mei Wired beklamme Pichai de djippe gearwurking fan 'e bedriuwen oan ferskate projekten, ynklusyf Android, oer in desennium. Pichai priizge ek Nvidia's útsûnderlike spoarrekord yn ynnovaasje fan keunstmjittige yntelliginsje (AI).

Pichai spruts fertrouwen út yn 'e trochgeande alliânsje mei Nvidia, en ferklearre dat de semiconductor-yndustry wiidweidich ûndersyk en ynvestearring nedich is. Hy is fan betinken dat, sels in desennium fan no, Google en Nvidia nau gearwurkje. De twa bedriuwen kundige koartlyn in partnerskip oan dat rjochte is op it jaan fan Google's wolkklanten mei ferbettere tagong ta Nvidia's krêftige H100 GPU's. Nei de oankundiging berikte de oandiel fan Nvidia in rekordhichte.

Nvidia hat signifikante groei ûnderfûn fanwegen de hege fraach nei har grafyske ferwurkings-ienheden (GPU's) troch wolkbedriuwen, regearingsynstânsjes en startups dy't generative AI-modellen brûke. Dizze modellen binne ynstruminteel yn ferskate applikaasjes, ynklusyf de ChatGPT-technology fan OpenAI. Om't Google besiket oan 'e foargrûn te bliuwen fan AI-ynnovaasje, hat it ferskate AI-oplossingen yntrodusearre, lykas de chatbot Bard, oer har saaklike ienheden.

Nvidia's oandiel hat in opmerklike ferheging fan sawat 212% jier oant no ta sjoen, en it bedriuw rapportearde in ferdûbeling yn fearnsjier ynkomsten yn ferliking mei it foarige jier. Derneist ferwachtet it dat de ferkeap yn it hjoeddeistige kwartaal mei 170% jier-op-jier sil tanimme.

De gearwurking tusken Google en Nvidia toant har dielde ynset foar it fuortsterkjen fan AI-technology. Lykas Pichai sei, fertsjintwurdiget AI ien fan 'e djipste technologyen dêr't Google ea oan sil wurkje.

