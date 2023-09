Oracle-oandielen falle nei swak rapport fan ynkomsten yn it twadde kwartaal

Oandielen fan Oracle Corporation foelen 10% foar de iepeningsklok nei de frijlitting fan har finansjele rapport fan it twadde fiskaal kwartaal. It softwarebedriuw rapportearde oanpaste ynkomsten fan $ 1.19 per oandiel, wat de ferwachtingen fan analysten fan $ 1.15 per oandiel in bytsje ferslaan. De ynkomsten kamen lykwols op $ 12.45 miljard, dy't minder wiene fan 'e ferwachte $ 12.47 miljard.

WestRock giet foarút mei fúzje as Smurfit Kappa Shares Sink

Papier- en ferpakkingsbedriuw WestRock seach in 6% ferheging fan har oandielen foar de klok nei it oankundigjen fan har plannen om te fusearjen mei it Dublin-basearre bedriuw Smurfit Kappa. Yn tsjinstelling, oandielen fan Smurfit Kappa sakke mear as 8% yn reaksje op it nijs.

Apple Stock Rises Foardat iPhone Launch Event

Apple's oandiel belibbe in lichte ferheging foardat de klok liedt ta it heul ferwachte iPhone-lansearringsevenemint. It evenemint, pland foar 1 pm ET, generearre buzz en opwining ûnder technology-entûsjasters en ynvestearders.

Bank of America Upgrades Cintas Stock

Cintas seach in stiging fan 1% yn premarkethannel nei it ûntfangen fan in oankeapbeoardielingsupgrade fan Bank of America. Dizze opwurdearring komt as de kâns op in sêfte lâning ekonomysk senario tanimt, en markeart de positive perspektyf foar de stock.

Casey's Algemiene Winkels oertreft ferwachtingen fan earnings

Retail stock Casey's General Stores belibbe in ferheging fan 4% yn premarket hannel nei it oertreffen fan ferwachtingen fan ynkomsten foar it resinte kwartaal. It bedriuw rapportearde ynkomsten fan $ 4.52 per oandiel, oertreffend de ferwachte $ 3.36 per oandiel. Wylst ynkomsten wat minder foelen oan ferwachtingen, waarden ynvestearders noch altyd oanmoedige troch it positive rapport oer ynkomsten.

Geron ûntfangt Upgrade fan Goldman Sachs

Geron, in bedriuw foar behanneling fan bloedkanker, seach in ferheging fan 5% yn har oandiel foar de klok nei it ûntfangen fan in upgrade fan 'e oankeapbeoardieling fan Goldman Sachs. De upgrade kaam foar de lansearring fan Geron's medisyn yn 2024, dy't it potensjeel hat om signifikante groei yn 'e oandielen fan it bedriuw te driuwen, mei analisten dy't in potinsjele ferheging fan maksimaal 70% foarsizze.

