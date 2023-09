De Dow Jones Industrial Average nimt ta as Tesla en Qualcomm Soar

De Dow Jones Industrial Average ferhege mei 0.3% as 88 punten, wylst de Nasdaq mei 1.2% gie en de S&P 500 mei 0.7%. Tesla belibbe in signifikante ympuls, mei har oandiel steeg oer 10% neidat Morgan Stanley it bedriuw opwurdearre nei oergewicht fan lykgewicht. De upgrade wie basearre op de potensjele ynfloed fan Tesla's superkompjûter, Dojo, dy't gegevens fan har auto's kin ferwurkje om AI-modellen te trainen foar selsridende auto's. Analysten fan Morgan Stanley foarsizze dat Dojo $ 500 miljard kin tafoegje oan Tesla's ûndernimmingswearde troch rapper oannimmen fan "robotaxis" en netwurktsjinsten te riden.

De chipmakker Qualcomm prestearre ek goed, seach in 4% ferheging fan har oandielpriis. Dit kaam nei't it har deal útwreide om Apple te leverjen mei 5G-modems foar har iPhones oant 2025. De timing fan 'e deal is strategysk, om't Apple wurdt ferwachte de nije iPhone 15 te ûntbleatsjen op in kommende lansearingsevenemint. Wedbush skat dat in kwart fan Apple's 1.2 miljard ynstalleare basis har iPhones yn fjouwer jier net hat opwurdearre, en presinteart in kâns foar Apple om prizen te ferheegjen foar de iPhone 15 Pro en Max-modellen.

Disney en Charter Communications losten in skeel oer kabelfergoedingen op, wêrtroch't Charter's kabelklanten wer tagong krije ta ferskate Disney-kanalen. De oerienkomst jout ek guon Spectrum-klanten tagong ta advertinsje-stipe apps Disney + en ESPN +. Dizze positive ûntwikkeling hat ynvestearderssentimint yn media-oandielen as Fox Corp Class A, Paramount, en Warner Bros Discovery Inc.

Yn oar nijs makke JM Smucker in deal om Hostess Brands te krijen foar $ 34.25 per oandiel, en wurdearje dat lêste op sawat $ 5.6 miljard. Hoewol it oandiel fan JM Smucker mei 6% foel, seach Hostess in sprong fan 19% nei in frisse hichte fan 52 wiken. JM Smucker kaam oerwinner út tsjin konkurrinsje fan General Mills yn 'e biedingsoarloch foar Hostess Brands.

Oer it algemien seach de oandielmerk positive bewegingen dreaun troch upgrades, wichtige deals, it oplossen fan skeel, en strategyske produktlansearrings.

Definysjes:

- Dow Jones Industrial Average: in beursyndeks dy't de oandielprestaasjes mjit fan 30 grutte bedriuwen dy't op beurzen yn 'e Feriene Steaten fermeld binne.

- S&P 500: in beursyndeks dy't de prestaasjes fan 500 grutte bedriuwen folget op beurzen yn 'e Feriene Steaten.

- Nasdaq: in beursyndeks dy't sawat 3,000 oandielen omfettet dy't wurde ferhannele op 'e Nasdaq-útwikseling, dy't bekend is om har technology-rjochte bedriuwen.

- Tesla: in bedriuw foar elektryske auto's en skjinne enerzjy.

- Qualcomm Incorporated: in multynasjonaal bedriuw foar semiconductors en telekommunikaasjeapparatuer.

- Apple: in technologybedriuw bekend om syn konsuminteelektronika, software en tsjinsten.

- Disney: in multinasjonaal ferdivedaasje- en mediakonglomeraat.

- Charter Communications: in telekommunikaasje- en massamediabedriuw.

– JM Smucker: in iten- en drinkenbedriuw bekend om syn ferskate konsumintemerken.

– Hostess Brands: in bedriuw dat snackkoeken en bakguod produsearret.

- General Mills: in multynasjonaal bedriuw foar itenproduksje.

boarnen:

- Morgan Stanley klant notysje

- Wedbush analyze