Oandielen iepenje leger as Apple falt en Intel prestearret better

Oandielen iepene tongersdei leger nei in ûntmoedigjende update op 'e arbeidsmerk. Apple gie syn resinte delgong troch, wylst chipmaker Intel syn winnende streak útwreide. De Arbeidsôfdieling melde dat de earste oanspraken foar wurkleazens ferline wike ûnferwachts ôfnamen, en berikten it leechste nivo sûnt febrewaris. Trochrinnende oanspraken seagen ek in signifikante daling. Nettsjinsteande it positive nijs oer wurkleazens oanspraken, wurdt ferwachte dat de Federal Reserve har hjoeddeistige rintetariven behâlde sil en in sterke banenmerk prioritearje om ynflaasje te bestriden.

AAPL-oandielen foelen 2.9% neidat rapporten suggereare dat Sina syn ferbod op iPhones kin útwreidzje om steatsbedriuwen en ynstânsjes dy't troch de regearing wurde stipe op te nimmen. C3.ai belibbe in fermindering fan 12.2% yn oandielwearde nei har earningsrapport foar it earste fearnsjier, dat in ferlies fan 9 cents per oandiel iepenbiere, mar fersloech ferwachtingen fan ynkomsten. Wedbush Securities analist Daniel Ives bliuwt optimistysk oer C3.ai's potinsjeel op lange termyn yn 'e merk foar keunstmjittige yntelliginsje.

De Nasdaq Composite foel 0.9% nei 13,748, syn fjirde opfolgjende ferlies, wylst de S&P 500 mei 0.3% sakke nei 4,451. De Dow Jones Industrial Average koe lykwols troch 0.2% ferheegje nei 34,500 troch de krêft fan Intel. De oandiel fan Intel gie mei 3.2%, en markeart syn langste deistige winststreak yn ferskate moannen.

Definysjes:

De arbeidsmerk ferwiist nei it oanbod fan arbeid yn 'e ekonomy en de fraach nei dy arbeid troch wurkjouwers.

Inisjele oanspraken foar wurkleazens binne it oantal minsken dat foar it earst in wurkleazensútkearing yntsjinje. Legere sifers jouwe oan op in sûnere arbeidsmerk.

Trochrinnende oanspraken binne it oantal minsken dy't wurkleazensútkearingen krije en al in earste claim hawwe yntsjinne.

De Federal Reserve, of de Fed, is de sintrale bank fan 'e Feriene Steaten en is ferantwurdlik foar monetêr belied, ynklusyf it ynstellen fan rintetariven.

De merk foar keunstmjittige yntelliginsje (AI) ferwiist nei de ûntwikkeling en tapassing fan kompjûtersystemen dy't taken kinne útfiere dy't normaal minsklike yntelliginsje fereaskje.

Boarnen: [Boarne1: Kiplinger], [Boarne2: Bloomberg]