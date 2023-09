De Steam Store om ynformaasje oer kompatibiliteit fan controllers te werjaan

Valve hat oankundige dat de Steam-winkel en buroblêd-app ynkoarten ynformaasje sille hawwe oer spielkompatibiliteit mei Sony's DualSense en DualShock-controllers. De fernijing is ynsteld om te gean live yn oktober, en it is rjochte op it helpen spilers fine games dy't stypje populêre PC video game controllers.

Om dizze ynformaasje te leverjen hat Valve in fragelist tafoege oan Steamworks, har ark foar it meitsjen fan spultsjes foar de Steam-winkel. Untwikkelders kinne no oanjaan oft har spultsje folsleine as foar in part stipe biedt foar Xbox, DualShock, en DualSense-controllers. De filters sille ek it gebrûksnivo fan elke PlayStation-controller werjaan, wêrtroch gamers kinne sjen hokker gamepads it meast brûkt wurde.

It beslút om dizze funksje út te fieren komt as in reaksje op it tanimmend oantal spilers dy't PlayStation-controllers brûke. Neffens Valve is it gebrûk fan Sony-controller groeid fan 11 prosint fan sesjes yn 2018 nei 27 prosint hjoed. Valve liet ek sjen dat mear as 87 miljoen Steam-brûkers op syn minst ien spultsje hawwe spile mei in controller sûnt 2017. Under dizze groep hat 69 prosint Xbox-controllers brûkt, wylst de oerbleaune spilers in miks fan PlayStation-controllers, Switch Pro Controllers, en ferskate oare apparaten.

Dizze fernijing is gewoan de earste stap om it makliker te meitsjen foar spilers om spultsjes te finen dy't kompatibel binne mei har foarkar controllers. Valve hint oan dat mear controller-freonlike funksjes yn 'e takomst kinne wurde tafoege oan' e Steam-winkel, wat de gamingûnderfining foar Steam-brûkers fierder sil ferbetterje.

