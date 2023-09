Steam fiert 20e jubileum: fan kontroversje oant dominânsje yn 'e gamingsektor

Steam, it populêre digitale distribúsjeplatfoarm foar fideospultsjes, fiert har 20-jierrich jubileum. Lansearre op septimber 12, 2003, stoar Steam yn 't earstoan werom fan PC-gamers dy't it seagen as in bedriging foar multiplayer-serverbrowsers en fysike skiven. De frijlitting fan Valve fan Half-Life 2, dy't Steam easke om te spyljen, blykte lykwols in massaal súkses te wêzen en it paad foar Steam's dominânsje yn 'e yndustry.

Nettsjinsteande inisjele skepsis, erkende spultsje-útjouwers úteinlik de wearde fan Steam en har grutte brûkersbasis. Tsjintwurdich hawwe grutte útjouwers lykas EA, Ubisoft, Microsoft, Sony, Square Enix, en sels Blizzard Steam omearme as it de facto PC-spielplatfoarm. Sels Epic Games, mei syn Epic Games Store, hat muoite om te konkurrearjen mei Steam's momentum, nettsjinsteande it jaan fan miljoenen dollars yn fergese spultsjes.

Valve's ultime doel mei Steam wie in platfoarm te leverjen foar elke spielûntwikkelder om har spilers direkt te berikken en har publyk op te bouwen. Yn 'e rin fan' e jierren is Steam it go-to-platfoarm wurden foar ûntdekking fan indie-spultsjes, en biedt in handich plak om spultsjes te keapjen en te spyljen mei konstante ferkeap en nije funksjes.

Tidens de pandemy gie de populariteit fan Steam omheech, mei 10 miljoen spilers tagelyk oanmelden yn jannewaris. Derneist hat Valve's resinte oankundiging fan 'e Steam Deck-gaming-handheld frisse opwining nei it platfoarm brocht en syn brûkersynterface ferbettere.

Wylst Steam har 20-jierrich jubileum fiert, is it feroare fan in kontroversjeel DRM-ark nei in leafste gaminghûs foar miljoenen PC-gamers. Nettsjinsteande syn iere útdagings, Steam is wurden in symboal fan it bloeiende digitale distribúsje lânskip yn de gaming yndustry.

