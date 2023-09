Razorpay krijt Digital Invoicing Startup BillMe

Razorpay, in liedend fintech-platfoarm, hat BillMe oankocht, in startup foar digitale fakturearring en klantengagement. Dit gearwurkingsferbân hat as doel om bedriuwen yn steat te stellen better omgean mei har einkonsuminten. Razorpay Managing Director en mei-oprjochter, Shashank Kumar, spruts opwining út oer de oankeap, en stelde dat it offline retailmerken sil helpe flugger groeie en tagong krije ta omnichannel-beteloplossingen. Dit is de achtste akwisysje fan Razorpay en har earste sûnt it oernimmen fan Ezetap, in bedriuw foar end-to-end digitale betellingen, yn augustus 2022.

House of Brands Startup Neso Brands krijt belang yn Le Petit Lunetier

Neso Brands, in startup stipe troch Lenskart, hat in oandiel krigen yn Le Petit Lunetier, in omnichannel brillenmerk basearre yn Parys. De ynvestearring fan $ 4 miljoen sil brûkt wurde om Le Petit Lunetier's retail-oanwêzigens yn Jeropa út te wreidzjen en it merk yntrodusearje oan Lenskart's merken yn Azië en it Midden-Easten. Bjorn Bergstrom en Peyush Bansal, mei-oprjochters fan respektivelik Neso Brands en Lenskart Group CEO, sille lid wurde fan it bestjoer fan Le Petit Lunetier.

1Bridge krijt Tech Assets fan eSamudaay

Sosjaal technysk platfoarm 1Bridge hat de technologyske aktiva oernaam fan eSamudaay, in opstart dy't lokale e-commerce netwurken yn lytsere stêden makket. It doel fan dizze oanwinst is om plattelânsmikro-ûndernimmers te bringen op in platfoarm yntegrearre mei Open Network for Digital Commerce (ONDC). Ravinder Singh Mahori, de mei-oprjochter en CTO fan eSamudaay, is oergien nei 1Bridge as de nije CTO. Derneist hat 1Bridge in oandielfinansiering fan Rs 4 crore krigen yn in brêgeronde fan C4D Partners en oare ynvestearders.

Vertex Ventures sammelet $ 541 miljoen yn Fûns V

Vertex Ventures Súdeast-Aazje en Yndia, in risikokapitaalbedriuw stipe troch Temasek, hat $ 541 miljoen ophelle yn har fyfde fûns. It fûns grutter syn doelgrutte fan $ 450 miljoen en is 80% grutter as it foarige fûns opbrocht yn 2019. Vertex Ventures hat suksesfolle útgongen hân fan bedriuwen lykas Grab, FirstCry, en XpressBees. It nije fûns omfettet in tawijd ko-ynvestearingsvelop fan $ 50 miljoen foar gearwurking mei it memmefûns yn startups ûnder lieding fan froulju.

Kale ferheget $ 30 miljoen foar opskaling fan frachtmienskipsystemen

Kale, in wrâldwide SaaS-logistykplatfoarm, hat $ 30 miljoen ophelle yn syn Series B-finansieringsronde. De finansiering sil brûkt wurde om Kale's nije leeftyd Cargo Community Systems op te skaaljen en yn te setten yn Noard-Amearika en Jeropa. It platfoarm is fan doel om naadleaze en papierleaze grinshannel te fasilitearjen. Earder hie Kale in ynvestearring fan $ 5 miljoen yn Series A fan Inflexor Ventures yn 2021.

Brine Fi ferheget $ 16.5 miljoen yn finansiering foar Series A

Desintralisearre krypto-útwikseling Brine Fi hat $ 16.5 miljoen ophelle yn har finansieringsrûnte fan Series A. De finansiering waard laat troch Pantera Capital en omfettet dielname fan Elevation Capital, Starkware, Spartan Group, en oare ynvestearders. Brine Fi's bestelboekplatfoarm ferwurket moanlikse folumes fan $ 300 miljoen en wurdt ranglist ûnder de top 10 DEX's wrâldwiid.

Pee Safe opbringt $ 3 miljoen yn finansiering

Hygiëne- en wellnessmerk Pee Safe hat $ 3 miljoen ophelle yn in finansieringsronde ûnder lieding fan Natco Pharma en Rainmatter Health. Alkemi Growth Capital die ek mei oan de ronde. De fûnsen sille wurde brûkt om de útwreidingspogingen fan it bedriuw te fersnellen en himsels te fêstigjen as in liedend merk yn 'e yntime wellnesssektor.

Wogom ferheget $ 1.9 miljoen yn finansiering

Wogom, in wolk-basearre platfoarm foar it distribúsje- en retailer-ekosysteem, hat $ 1.9 miljoen yn finansiering ophelle fan net bekend makke famyljekantoaren en ingelynvestearders. De finansiering sil brûkt wurde foar merkútwreiding, ynvestearring yn technology en produktûntwikkeling.

Swiggy lanseart Digital Learning Academy foar restaurantpartners

Online platfoarm foar levering fan iten Swiggy hat in digitale learakademy lansearre neamd Learning Station. Yntegrearre yn 'e Swiggy partner-app, Learning Station biedt in ferskaat oan kursussen op maat om restaurantpartners te stypjen yn har groeireis. De ynhâld rjochtet him op it brûken fan technyske ark, it benutten fan gegevens foar bedriuwsgroei, en it behearskjen fan ferskate aspekten fan restaurantoperaasjes.

Qure.ai ûntfangt FDA-klaring foar AI-ynskeakele Chest X-ray Solution

Qure.ai, in sûnenssoarch AI-bedriuw, hat FDA-goedkarring krigen foar har AI-ynskeakele boarströntgenoplossing, qXR. De oplossing kin no pneumothorax en pleurale effusion triage, dy't krityske befiningen binne yn needkeamers en intensive care-ienheden. De FDA-goedkarring foeget ta oan Qure.ai's besteande portfolio fan FDA-goedkarde produkten.

boarnen:

- Razorpay krijt opstarten foar digitale fakturearring BillMe

- Lenskart-stipe Neso Brands krijt belang yn it Parys-basearre brilmerk Petit Lunetier yn in deal fan $ 4 miljoen

- 1Bridge oernimt technologyske aktiva fan eSamudaay

- Vertex Ventures sammelet $ 541 miljoen yn Fûns V om SEA- en Yndia-startups te stypjen mei in fokus op froulju ûnder lieding fan bedriuwen

- Global SaaS logistyk platfoarm Kale sammelet $ 30 miljoen op om har Cargo Community Systems op te skaaljen

- Brine Fi bags $ 16.5 miljoen út Pantera Capital, Elevation Capital en oaren

- Pee Safe sammelet $ 3 miljoen ûnder lieding fan Natco Pharma, Rainmatter Health

- Wogom sammelet $ 1.9 miljoen yn in nije finansiering rûn

- Swiggy lanseart in digitale learakademy foar restaurantpartners

- Qure.ai ûntfangt 510(k) FDA-goedkarring foar har AI-ynskeakele boarströntgenoplossing