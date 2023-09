Spultsjedirekteur Todd Howard hat befêstige dat offisjele modding-ark foar Starfield, de heul suksesfolle iepen-romte-RPG ûntwikkele troch Bethesda Game Studios, beskikber sil wêze yn 2023. Yn in ynterview mei de Japanske publikaasje Famitsu spruts Howard it belang fan mods út foar de studio en fersekere fans dat mod-stipe op in wichtige manier soe wurde ymplementearre.

Bethesda Game Studios hat in skiednis fan it yntrodusearjen fan modding-stipe foar har spultsjes nei har earste release. Bygelyks, Fallout 4 krige offisjele mod-stipe in jier nei syn lansearring. Howard befêstige tidens in Reddit AMA yn novimber 2021 dat Starfield ditselde patroan soe folgje, en foldwaan oan de belofte fan 'e studio om folsleine mod-stipe foar it spultsje te leverjen.

De moddingmienskip hat de ôfrûne twa desennia in wichtich part west fan Bethesda's spultsjes, en Howard spruts wurdearring út foar har bydragen. Hy hopet te sjen dat mear modders har passy yn in karriêre feroarje en leaut dat de kommende mod-stipe foar Starfield skeppers ynskeakelje sil om dat krekt te dwaan.

Starfield is ongelooflijk suksesfol west sûnt syn frijlitting op septimber 6 foar PC- en Xbox-konsoles. It spul garnered mear as seis miljoen spilers, mei in pyk fan mear as 330,000 simultane spilers op Steam, boppe it rekord set troch The Elder Scrolls V: Skyrim. It moat lykwols opmurken wurde dat Starfield beskikber is fia Xbox Game Pass, wat mooglik bydroegen hat oan syn hege oantal spilers.

Definysjes:

- Modding-ark: Software-ark oanbean troch spultsje-ûntwikkelders wêrtroch brûkers aspekten fan in spultsje kinne wizigje of oanpasse, lykas grafiken, gameplay-meganika en brûkersynterface.

- Mod-stipe: De ymplemintaasje en beskikberens fan modding-ark foar in spultsje, wêrtroch spilers modifikaasjes kinne oanmeitsje en diele.

- Tagelyk spilers: It oantal spilers dy't aktyf in spultsje tagelyk spylje.

Opmerking: dit artikel is in gearfetting en befettet gjin orizjinele ynhâld fan it boarneartikel.