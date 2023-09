Bethesda besprekt gebrek oan grûnauto's yn Starfield

Bethesda Game Studios hat iepenbiere dat har oankommende spultsje, Starfield, gjin grûnauto's sil befetsje by lansearring. Spilers sille de grutte planeten allinich te foet navigearje, mei help fan in jetpack. Neffens Todd Howard wie it beslút om grûnauto's te weilitten opsetlik en dien om in mear gearstalde ûnderfining foar spilers te meitsjen.

Howard ferklearre dat it opnimmen fan auto's de gameplay signifikant soe hawwe feroare. Troch te fokusjen op it ferkennen fan planeten te foet, kin Bethesda de pacing kontrolearje en soargje dat spilers in konsekwint ûnderfining hawwe. Hy neamde lykwols dat spilers noch in auto sille hawwe yn 'e foarm fan in romteskip foar ynterstellêre reizen. Derneist kinne spilers har jetpack opwurdearje foar nofliker planetêre ferkenning.

Guon spilers hawwe teloarstelling útsprutsen oer it ûntbrekken fan grûnauto's, oanwizend op 'e winsk foar mear ferfieropsjes en de mooglikheid om har eigen auto's te bouwen. Oaren wurdearje it beslút lykwols, om't it mear konsintrearre en rjochte gameplay mooglik makket binnen spesifike gebieten fan 'e kaart.

Wylst grûnauto's miskien net beskikber binne by lansearring, is d'r in mooglikheid dat Bethesda se kin yntrodusearje yn takomstige downloadbare ynhâld as útwreidingen.

Yn itselde ynterview waard Howard frege oer de optimisaasje fan Starfield foar PC. Hy fersekere dat it spultsje soepel rint op folgjende-gen PC's, mar neamde dat guon spilers har hardware miskien moatte opwurdearje om folslein te genietsjen fan de technologyske foarútgong fan it spultsje.

Foar fierdere details oer Starfield en syn hjoeddeistige funksjes, ferwize nei ús wiidweidige Starfield Walkthrough.

Boarnen: Gjin