Starfield makket yndruk op spilers mei detaillearre natuerkunde en objektynteraksjes

Starfield, de heul ferwachte RPG fan Bethesda, boeit spilers mei har oandacht foar detail as it giet om fysika en objektynteraksjes. Fans hawwe lang genoaten fan hoarding en ynteraksje mei ferskate objekten yn Bethesda-spultsjes, mar Starfield nimt it nei in folslein nij nivo.

Ien opfallend foarbyld is in fideo dield op 'e Starfield subreddit, dy't it stjerreskip fan in spiler toant fol mei ierappels. As it lûk iepenet, spielje hûnderten ierappels út, elk rôlet yn in floeiende en realistyske animaasje. De natuerkunde efter de ynteraksje fan dizze objekten fernuvere spilers, mei in protte dy't har fernuvering útdrukke op sosjale media.

In oare spiler fûn in unike manier om items yn it spul te stellen troch se yn konteners te triuwen en se fuort te dragen sûnder se technysk ta te foegjen oan har ynventaris. Se demonstrearren dizze technyk troch in buro-organisator te brûken om kredytchips yn in waskmand te triuwen, dy't se doe mei tûzenen credits rûnen.

Dizze oandacht foar detail en real-time fysika is wierskynlik ien reden wêrom Starfield rint op 30fps op Xbox Series X / S, yn ferliking mei oare "next-gen" spultsjes dy't hegere framerates biede. Nettsjinsteande dizze beheining wurdearje spilers it fermogen fan it spultsje om yngewikkelde objektynteraksjes te behanneljen sûnder te crashen of út te brekken, in mienskiplik probleem yn ferline Bethesda-spultsjes.

Wylst Starfield miskien net perfekt is, binne spilers entûsjast om troch te gean mei it ferkennen fan de mooglikheden fan it spultsje en ûntdekke wat se oars kinne dwaan yn har immersive wrâld.

