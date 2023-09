De natuerkunde begripe efter de Viral Starfield Potato Clip

Ferline wike gie in fideoklip fan in Starfield-spiler dy't 20,000 ierappels yn 'e cockpit fan har skip stoppe. Wylst de dapperens fan sa'n prestaasje oandacht krige, leit de echte fassinaasje yn it feit dat al dy ierappels "fysika hawwe." Mar wat betsjut it foar iets om "fysika te hawwen"? Wêrom binne minsken sa fernuvere troch in stapel tumbling ierdappels yn in romteferkenningspul?

Om dit ferskynsel te begripen, berikten wy ferskate spultsje-ûntwikkelders foar ynsjoch. Nikita Luzhanskyi, in Unreal Engine-ûntwikkelder, ferklearre hoe't botsingen tusken objekten wurde berekkene yn spultsjes. Yn essinsje, as twa objekten yn it echte libben botse, komt de natuerkunde yn spiel. Yn firtuele romten hawwe kompjûters lykwols tiid nedich om de natuerkunde foar elk belutsen objekt te berekkenjen. De mear objekten yn 'e miks, hoe mear berekkeningen binne nedich, wêrtroch dingen komplekser wurde.

Luzhanskyi markearre ek dat spultsjes wurkje mei in bepaalde framerate, lykas 60 frames per sekonde (fps). Binnen elke sekonde ferwurket de spielmotor ynfiergegevens, tapast it op 'e spielwrâld, berekkent foarwerp ynteraksjes, en jout it byld op it skerm. Hoe mear objekten binne, hoe mear kontrôles de motor moat útfiere foar realistyske ynteraksjes. As de boppegrins fan 'e framerate lykwols oertsjûget, kin it spultsje fertrage, wat net winsklik is foar spilers.

It berekkenjen fan objektbeweging yn in spultsje omfettet it brûken fan meardere algoritmen om lytse bewegingen te berekkenjen tusken tikjes of tiidintervallen. Faktoaren lykas fersnelling, snelheid, en botsingen wurde rekken holden. It realisearjen fan realistyske botsingen mei hûnderten as tûzenen objekten fereasket effisjinte en rappe koade.

It sjeny fan 'e Starfield-ierdappelklip leit yn it feit dat se, nettsjinsteande it feit dat 20,000 ierappels mei-inoar botse, de flier en in bewegende doar, se har gedrage as echte ierappels. Liam Tart, lead artyst by Unknown Worlds, ferklearret dat hoewol't de ierappels noch ferskine kinne, se yn feite de natuerkunde simulearje. Meastentiids, as objekten yn 'e buert binne, feroarsaakje botsingen bouncing en wobbeljen, mar de ierappels yn' e klip bewege allinich sêft as de doar iepenet. It behearen om 20,000+ ierappels te simulearjen sûnder in signifikante daling yn framerate is in yndrukwekkende prestaasje.

Megan Fox, oprjochter fan Glass Bottom Games, beljochtet fierder de potinsjele útdagings dy't koe hawwe ûntstien út dizze simulaasje. Se ferklearret it ferskil tusken CPU-fysika, dy't rinne op 'e kompjûter, en GPU-fysika, dy't rinne op' e grafyske kaart. Wylst GPU-fysika mear geskikt binne foar selsstannige simulaasjes, is CPU-fysika better foar ynteraktive simulaasjes wêrby't spiler ynteraksjes belutsen. It feit dat de ierdappelsimulaasje waard berikt mei CPU-fysika foeget ta oan 'e awe-ynspirearjende aard fan' e klip.

Ta beslút, de virale Starfield-ierdappelklip toant de yngewikkeldheden fan fysika-simulaasjes yn spultsjes. It grutte oantal belutsen ierappels joech in útdaging yn termen fan berekkeningskrêft en koadeoptimalisaasje. It feit dat de ierappels har gedragen as echte ierappels nettsjinsteande har firtuele omjouwing is wat dizze klip wirklik geweldig makket.

