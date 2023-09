Starfield set rekord as Bethesda's grutste spultsje lansearring

Starfield, de heul ferwachte romte-RPG fan Bethesda, hat in opmerklike yngong makke yn 'e gamingwrâld. Sûnt syn frijlitting op 31 augustus hat it spultsje mear dan 6 miljoen spilers krigen, wêrtroch it de grutste lansearring is yn 'e skiednis fan Bethesda. De populariteit is oerset yn yndrukwekkende earste ferkeapnûmers, mei Starfield dy't sawol digitale as fysike ferkeapdiagrammen domineart.

Op Steam hâldt it spultsje op it stuit de nûmer twa posysje op 'e wrâldwide topferkeapkaart, krekt efter de langsteande kampioen, Counter Strike: Global Offensive. Hoewol Starfield hat sawat 200,000 simultane spilers, fergelike mei CS:GO's miljoen, hat it it oantal spilers oertroffen fan oare byldbepalende Bethesda RPG's lykas Skyrim, Fallout 4, en The Elder Scrolls Online.

It súkses fan Starfield is net beheind ta it digitale ryk. Yn it Feriene Keninkryk easke it spultsje it boppeste plak op 'e fysike ferkeapkaart, oertreffend titels lykas Hogwarts Legacy en Mario Kart 8 Deluxe. Christopher Dring, haad fan GamesIndustry.Biz, priizge Starfield's prestaasje en fergelike har fysike lansearring mei Diablo 4, dat wie in grutte digitale hit.

Alhoewol't Starfield fergees te spyljen is foar Xbox- en PC-eigners mei in Game Pass-abonnemint, keapje guon fans it spul ree om Bethesda Studios te stypjen en it trochgeande sukses te garandearjen. Ien spiler joech har redenen út foar it keapjen fan de digitale ferzje, en stelde dat it finansjeel stypjen fan it spultsje sil liede ta mear ynhâld en stipe fan 'e ûntwikkelders.

Wylst Bethesda gjin offisjele ferkeapsifers iepenbiere hat, jout Starfield's prestaasjes in sterke start foar it spultsje oan. Om't de gamingmienskip grif op mear updates wachtet, liket it derop dat Starfield har stevich fêstige hat as in monumintale release foar Bethesda.

boarnen:

- Steam's wrâldwide topferkeapdiagram

- GamesIndustry.Biz Twitter thread