De gemiddelde foltôgingstiid foar Starfield Main Quest

Neffens How Long To Beat duorret de gemiddelde spiler fan Starfield, it lêste rolspultsje fan Bethesda, sawat 18 oeren om de haadquest te foltôgjen. Dizze skatting is basearre op in beskieden stekproefgrutte fan 72 gamers. It moat lykwols opmurken wurde dat dizze sifers miskien net folslein represintatyf binne, om't de spilers yn dizze pool wierskynlik benammen entûsjast en tawijd binne, jûn dat Starfield noch in heule release is.

Dêrneist, as spilers soene foltôgje sawol de wichtichste speurtocht en grutte side speurtochten, it soe nimme harren likernôch 49 oeren. Dizze skatting giet derfan út dat spilers folslein dwaande binne mei it ferkennen fan alle aspekten fan it spul.

It is wichtich om te beskôgje dat dizze nûmers binne ûnderwerp te feroarjen as mear spilers diele tips en ûntdekke ferburgen speurtochten of geheimen binnen it spul. As de mienskip byinoar komt om nije ynhâld te ûntdekken, kin de gemiddelde foltôgingstiid tanimme en de tiid foar in "completionist" playthrough kin ôfnimme.

Bethesda haad fan útjouwerij, Pete Hines, dielde dat foar him persoanlik it sawat 130 oeren duorre foar Starfield om him folslein te belûken. Dit markearret de djipte en ynhâld rykdom fan it spul fierder as allinnich de wichtichste syktocht.

Wylst Starfield miskien fertroud liket foar fans fan Bethesda's foarige spultsjes lykas Fallout 4 of The Elder Scrolls, kin dizze bekendheid in noflike en noflike ûnderfining leverje. Krekt as in waarme kom oatmeal, biede Bethesda's iepen-wrâld-aventoeren in gefoel fan treast en fertroudheid dat spilers faaks oansprekkend fine.

Ta beslút, de gemiddelde foltôging tiid foar Starfield syn wichtichste syktocht wurdt rûsd te wêzen om 18 oeren. Spilers kinne lykwols in langere gameplay-ûnderfining ferwachtsje as se fan doel binne sawol de haadquest as grutte side-quests te foltôgjen. As mear spilers it spultsje ferkenne en har ûnderfiningen diele, kin de gemiddelde foltôgingstiid feroarje. Nettsjinsteande oerienkomsten mei eardere Bethesda-titels, belooft Starfield in unike en boeiende ûnderfining oan te bieden foar spilers.

