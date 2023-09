Bethesda Game Studios 'Starfield biedt spannende Zero-Gravity Gunfight-ûnderfining

Bethesda Game Studios hat lof krigen foar har fjochtsmeganika yn Starfield, mei kritisy opmurken dat har wapens gewichtich, presys en krêftich fiele. In wichtige ferbettering fan it feather-light wapens yn 'e Fallout-searje. De opfallende funksje is lykwols in kâns yn 'e iere spultsje om mei te dwaan oan in spannende geweargefjocht fan nul-swiertekrêft dy't it fjochtsysteem fan it spultsje op syn bêst toant.

[SPOILER ALERT: De folgjende detaillearret de sidequest fan Almagest romtestasjon yn Starfield.]

Wylst ik de Mantis-questline folge op myn wei fan Alpha Centauri, ûntduts ik it Olympus-stjersysteem en tsjinkaam in skynber gewoan radiaal romtestasjon tichtby de planeet Nesoi, neamd The Eye. D'r wie lykwols gjin antwurd doe't ik besocht te kommunisearjen mei it stasjon, wat soargen makke.

By it oan board fan it stasjon fûn ik mysels yn in glamoureuze gewichtleaze gong, allinich liede troch de jets op myn rêchsek. Doe't ik troch de ruten seach, seach ik ôffal yn it lege romtestasjon driuwen, wat oanjout dat der wat misgien wie. Ynienen sweefde in Spacer foarby, it sinjalearjen fan it begjin fan in yntinsive geweargefjocht. Chaos bruts út op it nivo hjirûnder.

De nul-swiertekrêft omjouwing stimulearret agressive gameplay, mei allinnich in dekorative grating skiedt spilers út 'e horden fan fijannen. It brûken fan in jetpack is krúsjaal foar it fluch sluten fan de ôfstân en it isolearjen fan yndividuele fijannen. Granaten en jachtgewearen binne effektyf yn it fersprieden fan 'e goed koördinearre fijângroep, dy't adeptly brûkt dekking ta syn foardiel. De tichtby fan 'e aksje nei de loftslûs fergruttet de yntinsiteit fan' e moeting, en sels AI-begelieders lykas de robot Vasco dogge mei oan 'e aksje.

Wat my it meast yndruk makke wie it útsûnderlike fysikasysteem. Bethesda hat ragdoll-effekten mei súkses ymplementearre op maat foar bestriding fan nul-swiertekrêft, wat resulteart yn visueel prachtige en dynamyske lichembeweging dy't sels tydlike dekking kin leverje.

As konklúzje presintearret it romtestasjon Almagest in treflike kâns foar iere spultsje om de opwining fan nul-swiertekrêft te belibjen yn Starfield. As jo ​​​​it noch net hawwe ûndersocht, soargje derfoar dat jo jo favorite wapens bringe en in solide opslachpunt meitsje. Jo sille fine dat jo dit geweargevecht meardere kearen wolle opnij spylje om de fjochtsystemen fan it spultsje folslein te wurdearjen.

Unthâld, as jo fjochtsje yn nul G, hâld yn gedachten dat de fijân syn poarte is del.

Definysjes:

- Nul-swiertekrêft: In steat fan gewichtleazens belibbe troch objekten en yndividuen as ûnderwurpen wurde oan minimale as gjin swiertekrêft.

- Gunfight: In yntinse skermutseling as konflikt mei it brûken fan fjoerwapens.

- Fjochtsmeganika: De systemen en regels dy't bestriden yn-spultsje regelje, ynklusyf wapenmeganika, beweging en taktyk.

