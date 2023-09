Starfield: Omearmje de Glitches en Weirdness fan Bethesda Games

Bethesda Game Studios is al lang bekend om har glitchy en ûnfoarspelbere spultsjes, en de nij útbrocht Starfield is gjin útsûndering. Nettsjinsteande technyske swierrichheden en kreake systemen, jouwe de bisarre situaasjes en bugs yn Bethesda's spultsjes har karakter en hâlde spilers werom foar mear.

De memes en mods dy't ûntsteane út Bethesda-spultsjes binne net te skieden fan har identiteit. Starfield, mei syn testen fan in gigantysk sinnestelsel en gameplay glitches, fersterket de reputaasje fan 'e studio as "Bugthesda." Wylst guon de glitches kinne bekritisearje, is it de gaoatyske en ûnfoarspelbere aard fan 'e spultsjes dy't se memorabel meitsje.

De ynstellings fan Bethesda fiele faak generysk, en tekenje út ferskate sjenres lykas hege fantasy, post-apokalyps en sci-fi. It is lykwols de nuverens binnen dizze ynstellings dy't se apart ûnderskiedt. Yn Starfield hawwe spilers al NPC's ûntdutsen dy't sweve, boargers dy't inoar ôfkeare, en karakters mei bizarre dialooch en útdrukkingen.

Dizze frjemde mominten komme net allinich út glitches, mar ek fan bewuste ûntwerpkeuzes. Bethesda's dialooch, hoewol ferbettere fan eardere spultsjes, toant noch altyd in hannelsmerkkamp-genericisme dy't bydraacht oan de sjarme fan it spultsje. De kamera dy't ynzoomt op de gesichten fan karakters as se prate en har ûnnatuerlike bewegingen meitsje in surrealistysk en destabilisearjend effekt, en herinnert spilers dat dizze spultsjes gewoan útwurke charades binne.

De glitches en nuverheden yn Bethesda-spultsjes hawwe sketskomeedzjes en memes ynspirearre, en toane de ynfloed fan 'e studio op ynternetkultuer. Wylst bugs frustrerend kinne wêze, draacht Bethesda's ynset foar it befoarderjen fan in modding-mienskip en it omearmjen fan 'e gaos makke troch spilers by oan de hilariteit en genietsje fan har spultsjes.

Starfield, mei syn eigensinnigens en de fuortsetting fan it unike spultsje-ûntwerp fan Bethesda, belooft in ûnferjitlike en frjemd boeiende ûnderfining foar spilers te leverjen.

boarnen:

- It orizjinele boarneartikel

- Oanfoljende ynformaasje út persoanlike kennis