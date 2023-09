Hoe jild te fertsjinjen ferkeapjen fan smoargens yn Starfield

Gearfetting: Jild fertsjinje yn Starfield kin in tiidslinend proses wêze, mar d'r binne manieren om it proses te bespoedigjen. Ien fan 'e maklikste metoaden is it ferkeapjen fan smoargens, yllegale items lykas rispe organen, fûn yn fijânske gebouwen en skippen. Contraband is markearre mei in giel symboal en kin wurde ferkocht foar in wichtige winst. It bêste plak om smoargens te ferkeapjen is The Den, in romtestasjon yn it Wolf-systeem. Om jo skip by The Den oan te lizzen, moatte jo binnen 500m fan it stasjon komme. Binnen The Den fine jo de ferkeaper fan Trade Authority, dy't 11,000 credits beskikber hat en in handige lokaasje biedt om jo smoargens te ferkeapjen.

By it ferkeapjen fan smoargens by The Den, wurde jo net skansearre by oankomst, ek al is it in UC militêre struktuer. Om de credits fan 'e Trade Authority-ferkeaper werom te setten, moatte jo yn totaal 48 oeren wachtsje, itsij troch twa kear 24 oeren te sitten of te sliepen. D'r binne stuollen foar de hannelsautoriteit foar jo gemak.

It is wichtich om te notearjen dat The Den in The Wolf-systeem de juste lokaasje is, om't d'r ek in âlde, ferneatige Den is. Derneist is d'r in kâns dat jo in hannelsskip fan Trade Authority kinne tsjinkomme wylst jo troch de romte reizgje, mar it is oan te rieden om te ferkeapjen by The Den om in garandearre plak te garandearjen.

As jo ​​​​jo ynkomsten fan smoargens maksimearje wolle, beskôgje dan sa betiid mooglik te ynvestearjen yn 'e Commerce Skill. Dizze sosjale feardigens kinne jo items ferkeapje foar 10% mear en wurdt mear rendabel mei elke rang.

Oer it algemien is it ferkeapjen fan kontraband yn Starfield in lukrative manier om fluch jild te meitsjen. Unthâld om foarsichtich te wêzen en foar te kommen dat jo fongen wurde mei smoargens troch beskerme lading te brûken of rap út it gebiet te reizgjen foardat de feiligens jo skip scant.

Boarne: IGN - Miranda Sanchez, Executive Editor of Guides by IGN