Ferbetterje jo immersive ûnderfining yn Starfield mei dizze ynstellingen

Hawwe jo oait djipper yn 'e wrâld fan Starfield wolle dûke en it spultsje mear immersyf fiele? Hoewol it spultsje miskien net in oerfloed fan opsjes yn-spultsje hat om oan te passen, binne d'r in pear ynstellingen dy't jo kinne oanpasse om jo ûnderfining te ferbetterjen en de grutte galaxy noch betsjoender te meitsjen.

Earst en foaral beskôgje it útskeakeljen fan de driuwende markers. Dizze markers kinne jo faaks ôfliede fan 'e adembenemende fisuele dat it spultsje te bieden hat. Fertrouwe ynstee op buorden fan stêd en skip om jo wei troch de wrâld te navigearjen. Dit sil jo mear ferbûn fiele mei de omjouwing en jo mei de omjouwing sels dwaande hâlde. Wylst guon quest-doelen miskien dreger te finen binne sûnder de markers, kinne jo fertrouwe op 'e scanner om jo yn' e goede rjochting te lieden.

Folgjende, beskôgje it fuortheljen fan it krús. Dizze lytse stip yn it sintrum fan jo fyzje kin in oerlêst wêze en jo ôfliede fan 'e gameplay. Troch it út te skeakeljen, wurde jo mominten fan doel-down-sights kritysker, en foegje yntensiteit ta oan jo fjoergefjochten. Hâld der lykwols yn gedachten dat it opheljen fan lytse objekten miskien útdaagliker wêze kin sûnder in krús. As jo ​​genietsje fan spieljen yn tredde persoan, sille jo ek gjin crosshair hawwe, mar jo kinne jo scanner tydlik aktivearje om as ferfanger te tsjinjen.

As jo ​​​​op syk binne nei in ferhege gefoel fan realisme, besykje dan de muzyk fan it spultsje út te skeakeljen. Hjirmei kinne jo josels folslein ferdjipje yn 'e lûden fan it Starfield-universum, fan brûzjende stêden oant gewelddiedige gewearskoaten. Troch de soundtrack te ferwiderjen, ûnderfine jo it spultsje folslein yn it hjoeddeistige momint, wêrtroch't de ûnderfining mear boeiend wurdt. Tink derom dat diegetyske muzyk, lykas de dy't spile wurdt by it opheljen fan in artefakt, noch te hearren sil wêze.

Dêrneist beskôgje it oanpassen fan de filmkorrelintensiteit. Wylst filmkorrel in bepaalde estetyske berop tafoeget, kin it útskeakelje in dúdliker byld leverje en de nachtlike himel libbender meitsje. Hâld lykwols yn gedachten dat bepaalde fisuele eleminten oars kinne útsjen sûnder filmkorrel, benammen mei FSR 2 ynskeakele.

It kin ek de muoite wurdich wêze om dialoochûndertitels út te skeakeljen, útsein as it nedich is om redenen fan tagonklikens. Troch allinich op jo earen te fertrouwen om de dialooch op te nimmen, kinne jo de fisuele ferhalen yn Starfield folslein wurdearje.

Dizze ynstellingen binne mar it begjin fan it ferbetterjen fan jo immersive ûnderfining yn Starfield. Jo kinne ek ûndersykje om oare opsjes út te skeakeljen, lykas "Itemynformaasje sjen litte yn HUD", skeanûmers útlitte, of sels jo wapens ferbergje as jo yn tredde persoan spielje. Eksperimintearje mei dizze ynstellingen om it perfekte lykwicht te finen foar jo gameplaystyl.

boarnen:

Starfield Game troch Bethesda Softworks