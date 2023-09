Starfield oertreft Skyrim's Concurrent Player Record op Steam

Starfield, it heul ferwachte romtespultsje fan Bethesda, bliuwt rekords brekke sûnt syn frijlitting. It spul hat no de peak fan Skyrim-spielers op Steam oertroffen, en berikt tagelyk 330,723 spilers. Dit oantal is grutter as it rekord fan Skyrim fan 287,411 simultane spilers yn 2011.

It is de muoite wurdich op te merken dat dizze sifers allinich binne basearre op Steam-spilers, om't Starfield ek te krijen is op PC fia Game Pass en op Xbox-konsoles. Xbox-haad Phil Spencer hat earder oankundige dat Starfield op 7 septimber al mear as in miljoen spilers op alle platfoarms hie sammele.

Wylst de lansearring fan Starfield wurdt beskôge as grutter as hokker Fallout-spiel oant no ta, falt it noch tekoart oan 'e konkurrint spielernûmers berikt troch Fallout 4 yn 2015. Fallout 4 berikte hast 473,000 tagelyk spilers tidens syn frijlitting. Starfield prestearret lykwols signifikant better dan Fallout 76, dy't yn 32,982 mar in maksimum fan 2020 spilers berikte.

Nettsjinsteande it net oertsjûgjen fan de simultane spielersnûmers fan oare populêre RPG's lykas Baldur's Gate 3, hat Starfield it fyfde plak opeaske foar it grutste spultsje op Steam. It sit op it stuit efter PUBG: Battlegrounds, Baldur's Gate 3, Dota 2, en Counter-Strike: Global Offensive.

It súkses fan Starfield sûnt syn lansearring toant it hege nivo fan ferwachting en belangstelling foar it spultsje. As spilers trochgean mei it ferkennen fan 'e grutte romte yn dizze immersive RPG, sil it ynteressant wêze om te sjen hoe't it yn' e takomst rint yn ferliking mei oare populêre titels.

Boarnen: Kommentaar fan ûntwikkelders, SteamDB-records