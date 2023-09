Starfield-spilers ûntdekke Infinite Money Exploit Similar to Skyrim

Yn mar in wike sûnt syn frijlitting binne spilers fan Starfield al stroffele op in ûneinige jildeksploitaasje dy't in opfallende oerienkomst hat mei dy fûn yn The Elder Scrolls 5: Skyrim. PC Gamer meldt dat YouTuber vNivara in fideo hat opladen dy't demonstreart hoe't spilers tagong kinne ta in ûnbeheind bedrach fan credits troch te brekken yn geheime ferkeapers, har items te plonderjen en se dan te ferkeapjen.

Dit eksploitaasje wurket fergelykber mei de beruchte Skyrim jild eksploitaasje, mar it giet om falle troch de kaart ynstee fan it finen fan in ferburgen stash ûnder rotsen. Spilers sille har tariede moatte troch de Power Boostpack-mod te krijen en Rang 2 te berikken yn 'e Boost Pack Training Skill foarôf.

vNivara jout in stap-foar-stapke hantlieding oer hoe't jo tagong krije ta dizze ferkeaperkisten dy't ûnder New Atlantis lizze mei parkourbewegingen en sprongen. Dit liedt úteinlik ta in fal troch de kaart, sadat spilers kinne stelle alles út 'e kisten foardat se werom nei it oerflak. Foar in reset de leveransiers en werhelje it proses, spilers kinne gean nei in oare planeet, rêst in skoft, en dan werom.

Dit is mooglik ien fan ferskate eksploaten dy't spilers sille ûntdekke, en jouwe se tagong ta items en foardielen dy't se normaal net soene hawwe. In oare eksploitaasje lit spilers betiid yn it spul in krêftige romtepak krije. IGN's Starfield Guide jout mear ynformaasje oer dizze eksploaten en cheats.

Starfield hat in súksesfolle lansearring belibbe, sels boppe ferkeap charts foarôfgeand oan syn offisjele frijlitting. Xbox-baas Phil Spencer die bliken dat mear as ien miljoen minsken it spultsje tagelyk spielden. It spul hat ek omtinken foar eigenaardige foarfallen, lykas Bethesda it fuortheljen fan alle labradors út it spultsje, spilers dy't besykje Starfield opnij oan te meitsjen op PlayStation, en de ûnferwachte werjefte fan realistyske natuerkunde wêrby't ierappels binne.

Yn ús resinsje joech IGN Starfield in skoare fan 7/10, priizge syn útwreide quests en fatsoenlike fjochtsmeganika. Nettsjinsteande ferskate útdagings, liket de twingende ynhâld fan it spultsje spilers yn te lûken.

