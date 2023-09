Spiler makket oermacht skip yn Starfield

In spiler yn it populêre spultsje Starfield hat makke wat it meast oerweldige skip mooglik is. Redditor Solace_of_the_Thorns ûntduts in unike strategy dy't it skip praktysk ymmun makket foar frontale skea. Troch it middenpunt fan it skip boppe en links fan it eigentlike skip te pleatsen, bekend as de "L-Wing", kinne fijânske skippen it skip net direkt slaan.

It konsept efter de L-Wing is dat fijânske skippen typysk rjochtsje op it middenpunt fan jo skip, dat wurdt berekkene troch de krusing fan 'e fierste twa punten op' e X-, Y- en Z-assen. Troch it middenpunt fan 'e L-Wing lykwols yn lege romte te pleatsen ynstee fan binnen it skip, wurdt it skip ongelooflijk lestich te slaan.

Hoewol't stray shots kinne noch reitsje it skip, eltse on-target shots sille misse fanwege it offset midpoint. Dit betsjut dat as de spiler tichter by de fijân komt, de krektens fan 'e fijân ôfnimt, wat de L-Wing ekstreem foardielich makket yn dogfights.

Visueel is de L-Wing net it meast estetysk noflike skip, mei it haaddiel fan it skip fol mei habitatmodules en in lange, tinne earm dy't nei ien kant útwreidet, wêrtroch in "L" foarm ûntstiet. It ûntwerp fan it skip prioriteart lykwols funksjonaliteit boppe uterlik, wêrtroch de spiler ûnbeskaat te foarskyn komt fan moetings mei fijân piraten op heech nivo.

Spilers dy't ynteressearre binne yn it meitsjen fan har eigen skippen yn Starfield, kinne IGN's Starfield-skipgids rieplachtsje foar nuttige tips en strategyen.

Ta beslút, it L-Wing-skipûntwerp yn Starfield hat spilers in tûke en effektive manier levere om in oermacht skip te meitsjen. Troch de meganika fan it spultsje te eksploitearjen en it middenpunt bûten it skip te pleatsen, kinne spilers hast-immuniteit berikke foar frontale skea, wêrtroch se formidabele tsjinstanners yn 'e striid binne.

boarnen:

- Solace_of_the_Thorns (Reddit)