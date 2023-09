Starfield, it heul ferwachte spultsje fan Bethesda, is de grutste lansearringstitel fan it bedriuw wurden, en hat it súkses fan eardere releases lykas Skyrim en Fallout 4 oerwûn. luts mear as seis miljoen spilers op Xbox en PC.

Wat Starfield ûnderskiedt fan oare lansearringen fan spultsjes is de beskikberens op Xbox Game Pass as titel fan earste partij. Dit hat bydroegen oan syn wiidferspraat populariteit en tagonklikens ûnder gamers. Derneist hat it spultsje wichtige mylpealen yn in koarte tiid berikt, mear as ien miljoen simultane spilers berikt en peak op 250,000 deistige tagelyk brûkers op Steam.

Neffens Jerret West, de haadmarketingoffisier fan Xbox, is Starfield mear dan allinich in lansearring fan spultsjes - it is in ferskynsel dat de oandacht fangt fan sawol de gaming-yndustry as bredere konsumintegesprekken. West beskriuwt Starfield as in seldsume gem dy't mar ien kear yn 'e pear jier opkomt, wêrtroch it in wichtige mylpeal is yn 'e gamingwrâld.

Boppedat sjocht West Starfield as it útgongspunt fan in gruttere reis foar Xbox, mei in opstelling fan titels fan earste partijen pland foar de kommende jierren. Hy sjocht dit foar as it begjin fan in bûtengewoane perioade foar it bedriuw.

Gearfetsjend, it súkses fan Starfield is ongeëvenaard, en hat al de prestaasjes fan Bethesda's eardere blockbuster-titels oertroffen. De lansearring fan it spultsje op Xbox Game Pass en syn fermogen om in breed publyk te boeien betsjutte in nij tiidrek foar sawol Bethesda as Xbox.

