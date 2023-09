Bethesda's Gearwurking mei AMD Benefits AMD GPU's en CPU's

Koartlyn hat it gearwurkingsferbân fan Bethesda mei AMD foar har oankommende spultsje, Starfield, oandacht krigen ûnder PC-gamers. Neffens in detaillearre analyze fan Digital Foundry liket it derop dat Starfield is optimalisearre om better te prestearjen op AMD GPU's en CPU's yn ferliking mei har Intel en Nvidia-tsjinhingers.

AMD is de eksklusive PC-partner fan Starfield, en se hawwe nau gearwurke mei Bethesda-yngenieurs om it spultsje te optimalisearjen foar AMD-hardware. Dizze gearwurking hat resultearre yn bettere prestaasjes op AMD-systemen. Bygelyks, Digital Foundry fûn dat mei AMD's foarige generaasje Radeon RX 6800 XT keppele mei Intel's Core i9-12900K, it spultsje rûn 46% rapper rint yn ferliking mei Nvidia's foarige generaasje RTX 3080 op itselde systeem.

Wylst gemiddelde frame tariven leger binne mei de RTX 3080, lije frame tiden ek mei reguliere spiking. It liket derop dat de ynstelling foar ultra-skaadkwaliteit de skuldige kin wêze foar dit probleem. It feroarjen fan dizze ynstelling kin de prestaasjes ferbetterje, benammen op âldere Nvidia GPU's.

Derneist ûntduts Digital Foundry wat frjemde prestaasjes-anomalies mei Intel CPU's. It ynskeakeljen fan hyperthreading op Intel-chips liedt eins ta slimmer gemiddelde frame-sifers yn ferliking mei as it is útskeakele. Oan 'e oare kant, it útskeakeljen fan SMT op AMD CPU's hat gjin ynfloed op frame tariven sa folle, mar makket dat frame tiden mear inkonsistent binne.

Oer it algemien konkludearret Digital Foundry dat Starfield liket te wêzen optimalisearre foar AMD-systemen, mar net sasear foar Intel en Nvidia. Se suggerearje dat Bethesda moat wurkje oan it optimalisearjen fan it spultsje better foar dizze platfoarms, en Intel en Nvidia moatte bywurke bestjoerders oer de tiid frijlitte.

Soargen binne opwekke troch PC-gamers dy't ferwachten dat it spultsje goed soe prestearje op har Nvidia- en Intel-systemen. De direkteur fan Bethesda, Todd Howard, neamde yn in ynterview dat it spultsje is optimalisearre foar PC's en de grinzen fan technology ferleget. Guon spilers hoopje lykwols dat takomstige updates en driverreleases de prestaasjes fan it spultsje sille ferbetterje op net-AMD-systemen.

Boarne: The Verge