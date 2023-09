Starfield wurdt Bethesda's grutste spultsje lansearring mei seis miljoen spilers

Neffens ûntwikkelder Bethesda hawwe mear as seis miljoen spilers al Starfield spile, wêrtroch it de grutste lansearring fan spultsjes is yn 'e skiednis fan it bedriuw. Dizze mylpeal waard oankundige yn in post op X, earder bekend as Twitter.

Dizze prestaasje is wichtich om't it de earste kear is dat in Bethesda-spiel seis miljoen spilers yn sa'n koarte tiid hat berikt. Ien fan 'e bydragende faktoaren foar dit sukses is it opnimmen fan Starfield yn' e Xbox Game Pass, dy't spilers mei maklike tagong ta it spultsje levere. It is lykwols wichtich om te notearjen dat it oantal spilers fan Starfield gjin PlayStation-brûkers omfettet, om't it spultsje net beskikber is op dat platfoarm.

Earder dizze wike iepenbiere Xbox-baas Phil Spencer dat Starfield ien miljoen simultane spilers op alle platfoarms hie oertroffen, ynklusyf Steam. Op Steam hie Starfield konsekwint sawat 250,000 spielers op syn deistige tagelyk brûkerspeak. Dit nûmer is relatyf stabyl bleaun sûnt de release fan 'e iere tagong fan it spultsje, wat oanjout dat in protte spilers entûsjast wiene om sa gau mooglik yn it spultsje te springen.

Mei de offisjele frijlitting fan Starfield wurde noch mear spilers ferwachte om mei te dwaan oan it spultsje, foaral dejingen dy't wachte op syn beskikberens op Xbox Game Pass. It is dúdlik dat de ferwachting foar Starfield heech west hat, en syn suksesfolle lansearring toant de enoarme populariteit fan Bethesda's spultsjes.

Oer it algemien is Starfield's prestaasje fan seis miljoen spilers yn sa'n koarte perioade in testamint fan syn brede berop en de opwining om syn frijlitting. It sil nijsgjirrich wêze om te sjen hoe't it oantal spilers de kommende wiken en moannen trochgiet te groeien.

