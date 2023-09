Starfield om offisjele Mod-stipe te ûntfangen yn 2024

Neffens Todd Howard, de ûntwikkelingssjef by Bethesda, sil Starfield offisjele mod-stipe krije yn 2024. Wylst gjin spesifike releasedatum waard levere, joech Howard oan dat de mod-stipe wierskynlik ymplementearre wurde sil troch de Creation Kit, dy't earder brûkt waard foar Fallout 4 en The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Mod-stipe kinne spilers it spultsje wizigje en oanpasse, en syn mooglikheden útwreidzje. Howard neamde, "As ienris mods wurde stipe, kinne jo hast alles dwaan, krekt lykas yn ús foarige spultsjes. Mod-stipe sil takom jier beskikber wêze, en wy hâlde ek fan mods, dus wy sille all-in gean.

De Creation Kits foar Fallout 4 en Skyrim levere spilers mei deselde ark dat Bethesda brûkte om de spultsjes te meitsjen. Dit makket it mooglik foar de ûntwikkeling fan mear avansearre mods mei grutter gemak. It is logysk om oan te nimmen dat Starfield's ferzje fan 'e Creation Kit in jier nei de lansearring fan it spultsje sil wurde frijlitten, fergelykber mei de release-timelines fan syn foargongers.

Nettsjinsteande it ûntbrekken fan offisjele mod-stipe, hawwe spilers al in ferskaat oan mods makke foar Starfield. Dizze fariearje fan eigensinnige en ûnkonvinsjonele kreaasjes oant mear praktyske tafoegings, lykas DLSS Support en in sichtfjildslider. Spilers hawwe sels in mod ûntwikkele om oan te pakken wat IGN oantsjut as in "skokkend min" ynventarisbehearsysteem.

Wylst it ynstallearjen fan net-offisjele mods prestaasjes yn it spul útskeakelje kinne, hawwe tawijde modders manieren fûn om dizze beheining hinne. Se hawwe oanpassingen makke om de mooglikheid te herstellen om prestaasjes te fertsjinjen, sels mei ynstalleare mods.

Foar mear ynformaasje oer hoe't jo mods foar Starfield en oare aspekten fan it spul kinne ynstallearje, biedt IGN in wiidweidige Starfield Guide. Derneist kinne fans de nije Starfield-merken ferkenne dy't beskikber binne yn 'e IGN Store.

Yn 'e beoardieling fan IGN krige Starfield in 7/10-wurdearring, mei lof foar syn útwreide rolspielende quests en noflike bestriding. Nettsjinsteande útdagings, bliuwt it berop fan it spultsje sterk.

