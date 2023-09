Mod Madness: Unleashing kreativiteit yn Starfield

Yn mar ien wike sûnt syn frijlitting hat de moddingmienskip al in yndrukwekkende array fan Starfield-mods produsearre op NexusMods. Wylst in protte fan dizze mods praktyske ferbetterings fan gameplay en fisuele ferbetterings biede, is d'r ek in prachtige kolleksje fan mear lichthertige en grillige tafoegings oan it spultsje.

Ien standout mod is de Vasco Retexture makke troch modder Bulwarkhd. Dizze mod feroaret de robotbegelieder yn Starfield yn nimmen oars as Thomas de Tank Engine. Pas op, lykwols, om't it oansjen fan in pratende Thomas myld ûnrêstich kin wêze, docht tinken oan in ferdraaide Frankenstein-skepping.

In oare favoryt ûnder spilers is de Garfield mod fan J8oot. Dizze mod feroaret it haadmenu yn in earbetoan oan 'e lasagna-leafde oranje kat. It tûke rymjen yn 'e namme foeget in ekstra touch fan sjarme ta oan dizze modifikaasje.

Modders hawwe ek ferneamde karakters fan oare fideospultsjes opnommen yn Starfield. XDAEMONIUMX makke in Isaac Clarke-mod út 'e Dead Space-searje, en yntegreart it karakter naadloos yn it miningferhaal fan Starfield. ACACYN, oan 'e oare kant, makke in Samus Aran mod wêrmei spilers te ferbyldzjen de byldbepalende Metroid-fighting bounty hunter, kompleet mei in oanpast skip.

PlayStation-fans hawwe manieren fûn om har leafste konsole yn it Xbox-eksklusive Starfield te bringen. Oft it no de zaklamp feroaret om it PlayStation-logo te werjaan, controller-ikoanen te feroarjen, of in brutale "Playstation Exclusive"-banner tafoegje oan it Berjocht fan 'e dei, dizze mods litte de tawijing fan 'e gamingmienskip sjen.

Foar fans fan it Xbox-team binne d'r ek opsjes. Modder Bub biedt in mod dy't repetitive start-, lânings- en docking-animaasjes ferwideret, wat resulteart yn in fluggere oergong nei nije lokaasjes. Hoewol dit gameplaysnelheid kin ferbetterje, beweare guon spilers dat it ûnderdompeling brekt.

Ixion XVII naam in grilliger oanpak troch de wetten fan 'e natuerkunde te trotsjen, wêrtroch spilers legere swiertekrêft kinne ûnderfine, wat resulteart yn einleaze jetpack-oandreaune flechten oer de stjerren. Derneist hat Zzyxzz in mod makke dy't fjochtsmuzyk ferwideret, en biedt in serene en atmosfearyske sfear.

As lêste, neist dizze amusante mods, hawwe spilers ek wat fermaaklike bugs yn Starfield tsjinkaam, lykas gewoanlik is yn Bethesda's spultsjes. Foar in oersjoch fan dizze amusante glitches, biedt Victoria's artikel in noflike lêzing.

Mei dizze groeiende seleksje fan mods kinne Starfield-spilers har kreativiteit wirklik loslitte en it spultsje oanpasse oan har eigen foarkar, of dat betsjut dat it tafoegjen fan ferneamde personaazjes, tweaking fan gameplay-meganika, of gewoan in bytsje ljochtheid ynjeksje yn har ynterstellêre aventoeren.

