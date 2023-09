Todd Howard befêstiget Starfield Mod Support kommende jier

Starfield, it heul ferwachte spultsje fan Bethesda, hat fans dy't buzzje fan opwining oer de mooglikheid fan mod-stipe. Yn in resint ynterview mei Japanske publikaasje Famitsu, Starfield Game Director Todd Howard die bliken dat mod-stipe sil beskikber wêze foar it spultsje takom jier.

Howard utere syn leafde foar de kreative mooglikheden dy't mods bringe en fersekere fans dat se de opsje sille hawwe om it spultsje wiidweidich te modearjen. Wylst de krekte details fan mod-stipe noch ûnbekend binne, kinne fans de mooglikheid ferwachtsje om oanpaste misjes, skepsels en sels planeten yn Starfield te meitsjen.

Dit nijs komt oerien mei eardere útspraken makke troch Pete Hines, haad fan publisearjen by Bethesda, dy't befêstige dat mod-stipe nei Starfield komme sil. Hoewol it spultsje net sil starte mei mod-stipe, sil it op in letter datum wurde tafoege. Hines fersekere spilers dat mods te krijen sille wêze foar sawol PC- as Xbox-platfoarms.

Wylst de fertraging yn mod-stipe kin wêze fanwege it spultsje dat mods op sawol PC as Xbox moat foldwaan, hat Bethesda eardere ûnderfining mei konsole-modding fia har Creation Suite. Dit soe alle soargen oer de helberens fan modding op meardere platfoarms moatte ferminderje.

Mod-stipe hat altyd in wichtige funksje west yn Bethesda-spultsjes, mei titels lykas Skyrim en Fallout dy't wiidweidige moddingmienskippen ûntfange. Starfield wurdt ferwachte om yn har fuotstappen te folgjen en in spannende boarterstún te leverjen foar modders om har kreativiteit los te litten.

As fans grif wachtsje op de frijlitting fan Starfield, foeget it perspektyf fan modding allinich ta oan 'e opwining. Mei it spultsje ynsteld om takom jier te lansearjen, sille spilers geduld moatte oefenje foardat se kinne begjinne mei it meitsjen fan har eigen unike ûnderfiningen yn 'e grutte gebieten fan' e romte.

