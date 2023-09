Starfield-fans meitsje byldbepalende romteskippen opnij yn yndrukwekkende detail

Starfield, it koartlyn útbrochte spultsje, hat al de ferbylding fan fans ferovere dy't de kâns hawwe nommen yn 'e iere tagongsperioade om ferneamde romteskippen fan films, tv-sjo's en oare fideospultsjes opnij te meitsjen. Dizze kreaasjes litte opmerklike oandacht foar detail sjen en bliuwe trou oan har orizjinele ûntwerpen, nettsjinsteande de relatyf koarte tiid sûnt de lansearring fan it spultsje.

Ien fan 'e opfallende rekreaasjes is de Millennium Falcon fan Star Wars, dy't rap in populêr gebou is wurden op Starfield. Bouwers hawwe ek har eigen unike ferzjes makke fan it byldbepalende skip, en demonstrearje de veelzijdigheid fan 'e boumeganika fan it spultsje.

Star Wars is lykwols net de ienige franchise dy't leafde ûntfangt fan Starfield-fans. Spilers hawwe in yndrukwekkend akkuraat konsulêre-klasse Space Cruiser konstruearre, en priizgje it as har "all-time favorite" skip út it Star Wars-universum. Om dizze skepping ta libben te bringen, moast ien spiler ferskate stikken fan ferskate lokaasjes yn 'e spielwrâld boarne, mei help fan tûke techniken lykas glitching fan struktueren byinoar fanwege beheiningen yn it bousysteem fan it spultsje.

Neist Star Wars hawwe fans har oandacht rjochte op oare romteopera-spultsjes. De Normandy SF-2 út 'e Mass Effect-searje is trou opnij makke, en toant de tawijing fan dizze bouwers oan ferskate universums.

Fierder hawwe leafste militêre auto's fan 'e Halo-franchise har wei fûn yn Starfield. Redditor SteamingHotDataDump konstruearre net allinich in UNSC Pelican, mar dielde ek in wiidweidige hantlieding oer hoe't jo it skip replikearje, kompleet mei stap-foar-stap-diagrammen dy't tinke oan Lego- of Ikea-ynstruksjes.

Sels berneshows hawwe erkenning krigen yn 'e bouwmienskip fan Starfield. Ien spiler makke de Magic School Bus opnij, wachte gretig op de kâns om de mislike Bender fan Futurama ta te foegjen.

As lêste, ûnder de yndrukwekkende replika's, stiet ien unike skepping út: in glizzy (hotdog) dy't sierlik troch de stjerren fljocht. Hoewol gjin ferwizing nei in besteande franchise is, is it in foarbyld fan 'e kreativiteit en ûnbeheinde mooglikheden dy't Starfield oan har spilers biedt.

Yn dit iere stadium fan Starfield's frijlitting demonstrearje de fan-boude romteskippen de passy en fernimstigens fan 'e mienskip. Mei de tiid sil it oanbod fan opmerklike kreaasjes grif útwreidzje, om't spilers it grutte universum fan Starfield trochgeane te ferkennen.

Definysjes:

- Millennium Falcon: werkenber romteskip út 'e Star Wars-franchise, pilotearre troch Han Solo en Chewbacca.

- Konsulêre klasse Space Cruiser: In skipsmodel brûkt troch de Galaktyske Republyk yn 'e Star Wars-searje.

- Normandje SF-2: It byldbepalende romteskip út 'e Mass Effect-fideospultsjesearje.

- UNSC Pelican: In alsidige militêr dropship prominint te sjen yn 'e Halo-searje.

- Magic School Bus: In fiktive, foarm-feroarjende skoalbus fan 'e animearre tv-show foar bern "The Magic School Bus."

boarnen:

- Gjin spesifike boarnen oanhelle.